Umrl je Anton Iskra, z žalno sejo se bo mu poklonil tudi kamniški župan

Svojci, prijatelji, znanci ter sodelavci se z globoko žalostjo poslavljajo od Antona Iskre, dolgoletnega občinskega svetnika Občine Kamnik, prejemnika bronastega znaka Nove Slovenije ter člana mnogih društev, med njimi Čebelarskega društva Kamnik, Medobčinskega društva invalidov Kamnik ter člana Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine.

»Njegovo življenje je bilo tesno povezano z delom za skupnost, prizadevanji za večjo dostopnost javnega prostora ter iskreno skrbjo za dobrobit občank in občanov. Anton Iskra je bil šestnajst let član Občinskega sveta Občine Kamnik. Svoje delo je opravljal odgovorno, vztrajno in z jasnim občutkom za potrebe ljudi. Posebno pozornost je namenjal izboljšanju položaja gibalno oviranih oseb, starejših občanov in vseh, ki se pri vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi ovirami,« so Antonu Iskri v spomin zapisali na Občini Kamnik, kjer so dodali, da bo v znak spoštovanja in hvaležnosti za prispevek Antona Iskre kamniški občini župan Matej Slapar v četrtek sklical žalno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, občanke in občani pa se bodo njegovemu spominu lahko poklonili tudi z vpisom v žalno knjigo.

»Njegovo življenjsko pot so že od ranega otroštva zaznamovale gibalne ovire, ki so bile posledica otroške paralize. Kljub temu Anton teh omejitev nikoli ni sprejel kot ovire, temveč kot osebno poslanstvo za dosego gibalne enakopravnosti v družbi. Po šolanju v kamniškem Domu invalidne mladine (današnji CIRIUS) je ob delu uspešno zaključil srednjo elektrotehnično šolo. Svoje strokovno znanje je skozi vse življenje nesebično delil z drugimi – kot odličen tehnik je pomagal številnim občanom s popravili tehnične opreme in lokalnim kmetom pri vzdrževanju in popravilih električnih pastirjev,« pa so se življenjske zgodbe Antona Iskre spomnili v NSi. V lokalno politiko se je Tone, kot so ga klicali prijatelji, podal pred 16 leti z jasnim ciljem – izboljšati pogoje za bivanje gibalno oviranih in starejših občanov Kamnika. In v vseh teh letih delovanja kot občinski svetnik je dosegel pomembne premike. Z rednim sodelovanjem z občinsko upravo je ključno prispeval k odpravljanju arhitektonskih ovir ob prenovah mestnega središča, prometne infrastrukture in javnih zgradb.

»Spoštovani Tone, tvoje delo, neizmerna dobrote in nesebični prispevek k razvoju naše skupnosti bodo ostali trajno zapisani v zgodovini Kamnika in Mekinj. Materialna prizadevanja minejo, sledi tvojih dobrih del pa bodo živele naprej. Iskrena hvala za vse. Počivaj v miru,« so še zapisali v stranki Nova Slovenija, katere član je bil Anton Iskra skoraj deset let.