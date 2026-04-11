Umrl je dr. Janez Grad

Na Facebook strani Občine Dol pri Ljubljani so sporočili, da se je poslovil njihov častni občan, prof. dr. Janez Grad. Bil je eden najboljših poznavalcev čmrljev v Sloveniji, poleg tega pa tudi uveljavljen strokovnjak na področju matematike in informatike tako doma kot v tujini, so zapisali na svoji spletni strani.

»Poslovil se je prof. dr. Janez Grad, častni občan občine Dol pri Ljubljani. Z njim smo snovali, ustvarjali in se srečevali skoraj vse do slovesa. S svojim prispevkom je kot avtor sodeloval pri oblikovanju vsebine zadnjega zbornika Iz dežele Jurija Vege 3, ki je izšel marca letos. Ob podelitvi najvišjega priznanja občine naziva častni občan je Ivan Marjanović posnel dokumentarni film, ki si ga lahko ogledate na Youtube strani občine,« so zapisali na občini. Sorodnikom izrekajo iskreno sožalje.

Kot razkriva njegova biografija, ki je objavljena na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, je velik del svojega življenja posvetil opraševalcem, saj se je od mladih nog poglobljeno ukvarjal z njimi. Bil je dejaven član Čebelarske zveze Slovenije, kjer je vodil sekcijo ljubiteljev in rejcev čmrljev. Bil je član organizacijskega odbora Svetovnega čebelarskega kongresa APIMONDIA 2003 v Ljubljani. Bil je tudi avtor številnih učbenikov, referatov, strokovnih člankov in predavanj na strokovnih simpozijih in srečanjih.