Umrl je Drago Fras - Sokol. Človek, ki je pustil neizbrisen pečat

Zveza društev general Maister Slovenije je z globoko žalostjo sporočila, da jih je v 76. letu življenja zapustil Drago Fras - Sokol, ustanovitelj in dolgoletni predsednik Društva general Maister Veržej. Drago Fras je bil iskren domoljub, predan Maistrovec in ponosen Slovenec. S svojim neumornim delom je pomembno prispeval k ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove borce, zlasti v Veržeju in Prlekiji, od koder je bilo veliko Maistrovih borcev. Bil je pobudnik številnih domoljubnih projektov in spominskih obeležij ter je s svojo predanostjo pomembno prispeval k utrjevanju zgodovinskega spomina in maistrovskih vrednot med ljudmi, kot so zapisali v Zvezi društev general Maister. Drago Fras je s svojo energijo, vztrajnostjo in ljubeznijo do slovenske zgodovine in domovine pustil neizbrisen pečat. Njegov spomin bo še naprej navdihoval vse, ki jim je mar za ohranjanje slovenske narodne zavesti in zgodovinske resnice.

Njegovo delo je pomembno zaznamovalo Društvo general Maister Veržej, dragocen pečat pa je pustil tudi v Zvezi društev general Maister. Za svoje dolgoletno in požrtvovalno delo je prejel Spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra. »Draga bomo ohranili v trajnem in hvaležnem spominu. Njegovi družini, svojcem ter članicam in članom Društva general Maister Veržej izrekamo iskreno in globoko sožalje,« so še zapisali v Zvezi. Tudi članice in člani Zveze društev general Maister ter Društva general Maister Veržej izrekajo iskreno in globoko sožalje njegovi družini, svojcem ter vsem članom društva v Veržeju.

Društvo general Maister Veržej zaradi nenadne Sokolove smrti prestavlja tudi Turnir v odbojki za dvojice in Športne igre, ki bi morale biti danes, v soboto 27. 06. 2026 na Starem trgu v Veržeju na novi termin, in sicer na 11. 7. 2026 s pričetkom ob 9.00 uri na isti lokaciji.