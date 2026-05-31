Umrl je Dušan Konda, župan je zapisal v slovo: Tako umirajo sanje

Mestna občina Celje je sporočila tragično vest, da je umrl Dušan Konda, človek, ki ga mnogi niso poznali le kot predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje, temveč kot srce celjske Špice. Bil je eden tistih ljudi, ki kraja niso samo obiskovali ali vodili, ampak so zanj živeli.

Na občini so ob njegovi smrti zapisali, da je bil tako rekoč oče celjske Špice, prostora, ki že vrsto let ni le kajakaško središče, ampak eden najbolj priljubljenih kotičkov v mestu. »Bil je izjemen član naše skupnosti, leta 2012 pa je med drugim prejel tudi srebrni celjski grb za vztrajnost in odločnost ter uspešno premagovanje ovir pri razvoju kajakaškega kluba. Svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili z Mestne občine Celje.

Konda je veljal za enega najbolj prepoznavnih Celjanov. Kot piše portal Novi tednik, je za Špico in kajakaše živel s ponosom in srcem. Njegova pot je bila tesno prepletena s kajakom in reko Savinjo. Leta 1985 je postal vodja sekcije kajakašev v okviru takratnega društva za šport na vodi Nivo Celje. Ko so druge sekcije pozneje prenehale z delom, se je društvo pred 30 leti preimenovalo v Kajak kanu klub Nivo Celje. Konda je postal njegov predsednik in to ostal vse do danes. zadnjem času je Konda uresničeval še eno veliko željo – pri Špici je gradil kajakaški hostel.

Ob njegovi smrti se je oglasil tudi celjski župan Matija Kovač. »Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu,« je zapisal na družbenem omrežju ter svojcem in prijateljem izrekel globoko sožalje.