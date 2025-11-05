Umrl je Jelko Gabrijel Flajs, dolgoletni gorski reševalec GRS Bovec

Iz Planinskega društva Tolmin so sporočili žalostno vest, da se je poslovil Jelko Gabrijel Flajs, planinski vodnik Planinskega društva Tolmin in gorski reševalec Postaje GRS Bovec.

Poleg tega, da je bil predani gorski reševalec in strasten gornik ter ljubitelj hribov in njihove lepote, je Jelko Gabriel Flajs pred leti prejel tudi zlati častni znak Planinske zveze Slovenije (PZS) za 25 let oskrbništva učnega centra PZS v Bavšici, za desetletja dela v Gorski reševalni službi in vzornega vodenja po gorskem svetu,

Pogreb bo v petek, 7. novembra, ob 15.30 v Bovcu. Tri ure pred pogrebom bo žara v mrliški vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče odklanjajo v korist Društva GRS Bovec, so še sporočili člani Planinskega društva Tolmin, kjer so svojcem pokojnega kolega izrekli tudi sožalje.