Umrl je Marijan Markežič

Le dva dni po svojem rojstnem dnevu se je poslovil Marijan Markežič, škofijski duhovnik, ki je bil zadnjih 20 let nadškofov delegat Pastoralnega središča za slovensko govoreče vernike v Gorici. Od njega se poslavljajo mnogi verniki, ki so Marijanu Markežiču hvaležni za vse, kar je storil zanje in za skupnost, prav tako so se mu poklonili v goriški nadškofiji, kjer so med drugim zapisali, da je bil zadnja leta »duša v mnogih stvarnostih slovenskega katoliškega sveta, ki predstavlja natančno referenčno točko za to skupnost, pa tudi za celotno škofijsko cerkveno stvarnost«.

Marijan Markežič je službo začel kot kaplan v Kopru in Trnju. Leta 1979 ga je življenje pripeljalo na Goriško, kjer je postal kaplan v Slovenskem pastoralnem središču v Gorici. »Kot župnijski upravitelj v Gabrjah in v Sovodnjah ob Soči je bil blizu ljudem v njihovih radostih in preizkušnjah, zato je bila njegova inkardinacija v Goriško nadškofijo leta 1984 naraven izraz njegove popolne predanosti krajevni Cerkvi. Zaupane župnije je vodil z modrostjo, gorečo delavnostjo in odprtim srcem: leta 1996 ga je nadškof p. Anton Vital Bommarco imenoval za župnika v Sovodnjah ob Soči, leta 2004 pa mu je nadškof msgr. Dino De Antoni zaupal župniji v Pevmi in Podgori. Njegova vloga povezovalca se je še posebej utrdila leta 2006, ko je postal nadškofijski delegat pastoralnega središča za slovenske vernike mesta Gorica, leta 2013 pa mu je nadškof msgr. Carlo Redaelli poleg župnije v Pevmi zaupal še župnijsko upravo v Števerjanu in na Jazbinah. Zadnja leta je skrbno vodil tudi župnijo Podgora,« so življenjsko pot Marijana Markežiča strnili na portalu Novi glas, kjer so dodali, da Markežič ni bil le mašnik, temveč tudi neutruden delavec v drugih ustanovah in organizacijah.

»Kot veroučitelj na šolah s slovenskim učnim jezikom je spremljal več generacij mladih, več let je bil duhovni asistent skavtske organizacije, od leta 1992 je bil urednik otroške revije Pastirček. S svojo preudarnostjo pa je bogatil tudi širše škofijsko življenje: v več mandatih je vodil štandreško dekanijo na Goriškem ter sodeloval v drugih škofijskih telesih. Nepogrešljiv je njegov delež v obnovi nekaterih župnišč in cerkva po vsej Goriški, sploh pa glavnih kulturnih postojank goriških Slovencev,« so o neutrudnem duhovniku, ki za seboj v srcih mnogih vernikov pušča veliko praznino, še zapisali pri Novem glasu.