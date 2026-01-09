  • Delo d.o.o.
SLOVO

Umrl je Miro Pušnik

Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Umrl je v 63. letu starosti.
Simbolična slika FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto
M. J., R. I.
 9. 1. 2026 | 16:26
 9. 1. 2026 | 16:37
2:28
Z Narodne in univerzitetne knjižnice so sporočili, da je umrl mag. Miro Pušnik, ki je bil direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Kot so zapisali, so ga poznali kot odprtega in mislečega sogovornika, izpostavili pa so tudi, da je pomembno prispeval k razvoju slovenskega knjižnično-informacijskega prostora. Po informacijah portala delo.si je umrl v 63. letu starosti.

Miro Pušnik FOTO: Leon Vidic/Delo
Miro Pušnik FOTO: Leon Vidic/Delo

»Z globoko žalostjo smo sprejeli novico, da nas je mnogo prezgodaj zapustil mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Sodelavci Narodne in univerzitetne knjižnice smo ga poznali kot odprtega in mislečega sogovornika, ki je znal prisluhniti in je svoje znanje ter energijo usmerjal v iskanje rešitev, ki so imele dolgoročen pomen za uporabnike in stroko. Njegovo delo je zaznamovalo sodobno razumevanje vloge knjižnic ter jasna zavezanost odprti znanosti. S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju slovenskega knjižnično-informacijskega prostora,« so zapisali na Facebook strani Narodne in univerzitetne knjižnice. Ob tem so njegovi družini in sodelavkam ter sodelavcem Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani izrekli iskreno sožalje.

Knjižnici predan s srcem in dušo

Miro Pušnik je s svojim delom pustil velik pečat. Po poročanju portala delo.si, je bil direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani od leta 2009. Ta je koordinirala obsežen projekt podpore uvajanja načel odprte znanosti pri nas. Centralni tehniški knjižnici je bil predan s srcem in dušo – poskrbel je, da je obratovala in izpolnjevala svoje poslanstvo tudi med epidemijo covida-19. Njegovo strokovno in raziskovalno delo obsega predvsem analizo in spodbujanje sodobnih metod znanstvenega komuniciranja, kot so prakse odprte znanosti, odgovorne metrike vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela ter vključevanje in povezovanje širše skupnosti v znanstvenoraziskovalno delo. Pušnik je bil eden prvih v Sloveniji, ki so se publicistično ukvarjali s svetovnim spletom, še preden se je javnost po podatke začela zatekati h Googlu. Med drugim je bil tudi eden od ustanoviteljev slovenske Mreže občanske znanosti, aktivno pa je sodeloval tudi pri upravljanju Koalicije S.

Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
