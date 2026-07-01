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Umrl je nekdanji minister za okolje in prostor

Miha Jazbinšek se je poslovil v 85. letu starosti.
Miha Jazbinšek FOTO: Aleš Černivec
Miha Jazbinšek FOTO: Aleš Černivec
M. U.
 1. 7. 2026 | 17:33
 1. 7. 2026 | 19:13
2:31
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V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, minister za okolje in prostor iz vrst stranke Zeleni v Demosovi vladi, navaja portal Info360. 

Po njem neformalno poimenovan Stanovanjski zakon iz leta 1991

Jazbinškov zakon

Stanovanjski zakon iz leta 1991, poznan tudi kot Jazbinškov zakon, je zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in stanovanj v družbeni lasti. Poleg sistemskega urejanja področja je vseboval tudi načine in pogoje za privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat v družbeni lasti. Na osnovi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili do tedaj imetniki stanovanjske pravice.

V 1. , 2. ter 3. vladi je bil minister za okolje in prostor iz kvote Zelenih Slovenije. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnemu ministru je pogosto neformalno poimenovan Stanovanjski zakon iz leta 1991 (tako imenovan Jazbinškov zakon). Bil je tudi dolgoletni mestni svetnik Mestne občine Ljubljana in večkratni kandidat za župana Ljubljane. Znan je bil kot oster kritik prostorske in drugih politik ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Miha Jazbinšek je bil arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. 

Osmrtnica FOTO: Zaslonski Posnetek
Osmrtnica FOTO: Zaslonski Posnetek

Zeleni Slovenije so se mu poklonili z besedami: 

»Zeleni Slovenije smo z žalostjo prejeli novico, da se je poslovil Miha Jazbinšek, nekdanji minister za okolje in prostor ter eden vidnejših predstavnikov zelenega gibanja v Sloveniji. S svojim delom je pomembno zaznamoval področje urejanja prostora, varovanja okolja in razvoja slovenske zelene politike v času nastajanja samostojne države. Bil je človek jasnih stališč, strokovnega znanja in vztrajnosti. Tudi takrat, ko se z njim niso vsi strinjali, je odpiral pomembna vprašanja o prostoru, okolju, javnem interesu in odgovornosti do prihodnjih generacij. Zeleni Slovenije se mu zahvaljujemo za njegovo delo in prispevek. Njegovi družini, bližnjim in vsem, ki so z njim sodelovali, izrekamo iskreno sožalje. Naj počiva v miru.«

Pogreb pokojnika bo na ljubljanskih Žalah v ponedeljek, 6. julija. 

 

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