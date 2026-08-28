Umrl nekdanji slovenski poslanec, ki je pomembno zaznamoval tudi Slovenj Gradec (FOTO)

Z Mestne občine Slovenj Gradec so sporočili, da je umrl dolgoletni javni in politični delavec Peter Petrovič. Kot so zapisali, je pomembno zaznamoval življenje in razvoj Slovenj Gradca. Med svojo kariero je bil tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, in sicer v dveh mandatih. Prvič je bil poslanec v mandatnem obdobju 1992-1996, drugič pa v mandatnem obdobju 1996-2000. Obakrat kot član stranke LDS.

»Kot podpredsednik Skupščine občine, član prvega občinskega sveta ter poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je vrsto let dejavno soustvarjal lokalno skupnost in zastopal njene interese tudi na državni ravni,« so s celjske mestne občine zapisali na Facebooku.

Na celjski mestni občini so v zapisu na Facebooku še dodali, da so mu iskreno hvaležni za njegovo dolgoletno delo in prispevek k njihovi skupnosti, njegovim svojcem in bližnjim pa so izreki iskreno sožalje.