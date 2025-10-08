Umrl je nekdanji slovenski poslanec, pogreb bo v petek

Občina Ilirska Bistrica je sporočila žalostno vest. »Poslovil se je Vladimir Čeligoj, občinski svetnik in podžupan Občine Ilirska Bistrica v mandatu 2006–2010,« so zapisali.

V mandatu 1996–2000 je bil poslanec državnega zbora, pozneje pa je bil zaposlen na kmetijskem ministrstvu, kjer je skrbel zlasti za zamejske kmetijske organizacije in njihovo tesnejše povezovanje s Slovenijo.

Pogreb Vladimirja Čeligoja bo v petek, 10. oktobra, ob 16. uri na pokopališču v Ilirski Bistrici. Žara s posmrtnimi ostanki pokojnika bo v tamkjašnji mrliški vežici od 13. ure dalje.