Umrl je novinar Milan Vogel, v Delovi časopisni hiši bil zaposlen 34 let in 20 dni

Poslovil se je dolgoletni Delov novinar, urednik in komentator Milan Vogel. Večji del svoje kariere je bil član kulturne redakcije, kjer se je pogosto loteval tem, ki so bile povezane z njegovim osnovnim poklicem, bil je diplomirani etnolog in profesor slovenščine navaja Delo.

Več kot tri desetletja je za Delove bralce spremljal delo Slovenskega etnološkega društva, ki mu je za leto 2014 podelilo­ Murkovo listino kot priznanje za popularizacijo etnologije in obveščanje javnosti o dogajanju v etnološki stroki. Upokojil se je decembra 2012.