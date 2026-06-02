Umrl je Peter Šalamon (46)

Po dolgotrajnem boju s težko boleznijo je v 46. letu starosti umrl gorenjski novinar Peter Šalamon. Vest o njegovi smrti je pretresla številne, ki so ga poznali kot predanega novinarja, radijca in velikega ljubitelja gledališča. Na portalu Gorenjskainfo so zapisali, da je Šalamon s svojo predanostjo in profesionalnostjo pustil močan pečat v medijskem prostoru. Najbolj so ga poznali poslušalci Radia Kranj, sodeloval pa je tudi z mediji Gorenjski glas in številnimi drugimi uredništvi.

Od Šalamona se je poslovilo tudi Prešernovo gledališče Kranj, s katerim je bil tesno povezan. Bil je njihov dolgoletni sopotnik, podpornik, zunanji sodelavec in član sveta zavoda.

V gledališču so poudarili, da se ga bodo spominjali kot srčnega in predanega gledališkega navdušenca ter novinarja, ki je skrbno spremljal življenje njihove ustanove in soustvarjal njeno javno podobo.

Pogrešali ga bodo na predstavah in premierah

Njegova povezanost z gledališčem ni bila le poklicna. Šalamon je spremljal predstave, premiere, Teden slovenske drame in številna srečanja, ki so postala del skupnega spomina ljudi, s katerimi je sodeloval.

»Dragi Peter, pogrešali te bomo na vseh naših predstavah, premierah, Tednu slovenske drame in medosebnih srečanjih, ki ostajajo za vedno v naših spominih,« so se od njega poslovili v Prešernovem gledališču Kranj.