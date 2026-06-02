Umrl je Peter Šalamon (46)

Po dolgotrajnem boju s težko boleznijo je v 46. letu starosti umrl gorenjski novinar Peter Šalamon. Vest o njegovi smrti je pretresla številne, ki so ga poznali kot predanega novinarja, radijca in velikega ljubitelja gledališča. Na portalu Gorenjskainfo so zapisali, da je Šalamon s svojo predanostjo in profesionalnostjo pustil močan pečat v medijskem prostoru. Najbolj so ga poznali poslušalci Radia Kranj, sodeloval pa je tudi z mediji Gorenjski glas in številnimi drugimi uredništvi.
Od Šalamona se je poslovilo tudi Prešernovo gledališče Kranj, s katerim je bil tesno povezan. Bil je njihov dolgoletni sopotnik, podpornik, zunanji sodelavec in član sveta zavoda.
V gledališču so poudarili, da se ga bodo spominjali kot srčnega in predanega gledališkega navdušenca ter novinarja, ki je skrbno spremljal življenje njihove ustanove in soustvarjal njeno javno podobo.
Njegova povezanost z gledališčem ni bila le poklicna. Šalamon je spremljal predstave, premiere, Teden slovenske drame in številna srečanja, ki so postala del skupnega spomina ljudi, s katerimi je sodeloval.
»Dragi Peter, pogrešali te bomo na vseh naših predstavah, premierah, Tednu slovenske drame in medosebnih srečanjih, ki ostajajo za vedno v naših spominih,« so se od njega poslovili v Prešernovem gledališču Kranj.