Umrl je priljubljeni duhovnik Vinko

Minulo soboto se je v 71. letu življenja poslovil salezijanec duhovnik Vinko Cingerle. Rojen je bil 4. avgusta 1955 v Vrtovinu, v župniji Kamnje. V salezijansko družbo je vstopil že kot mlad mož, redovne zaobljube pa je izpovedal 11. avgusta 1974, duhovniško posvečenje pa prejel 25. maja 1985 v Ljubljani. Njegovo posvečenstvo in duhovniška pot sta trajali skoraj štiri desetletja, v tem času je služil cerkvi, skrbel za mlade in župnijsko pastoralno delo ter bil poznan po svoji predanosti, miru in dostopnosti.

Vinko Cingerle. FOTO: Don Bosko Slovenija

Do smrti je živel na Trsteniku. Novico o njegovi smrti je objavila skupnost Don Bosko Slovenija ter sobrat, salezijanski inšpektor Peter Končan, ki je skupaj s sobrati salezijanci izrazil žalovanje. Slovo bo v soboto, 13. decembra 2025, na pokopališču Ljubljana Rudnik. Sveta maša se začne ob 9.00, po njej bo sledil pogreb.