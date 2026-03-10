Umrl je Ralf Čeplak Mencin (70)

Slovenski etnografski muzej (SEM) je sporočil žalostno vest – poslovil se je njihov dolgoletni sodelavec mag. Ralf Čeplak Mencin (1955 - 2026), muzejski svetnik ter kustos za zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije. Bil je eden vidnejših slovenskih muzeologov in etnologov, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval raziskovanje in predstavitev zunajevropskih kultur v Sloveniji.

Čeplak Mencin je desetletja deloval v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je raziskoval in predstavljal zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije ter opozarjal na povezave med slovenskimi in svetovnimi kulturami. Sodeloval je v številnih strokovnih združenjih doma in v tujini, vodil je Zvezo muzejev Slovenije, ICOM Slovenija ter Mednarodni odbor etnografskih muzejev ICOM/ICME. Za svoje življenjsko delo je leta 2025 prejel Valvasorjevo nagrado, najvišje priznanje na področju muzejstva.

V karieri je pripravil več odmevnih razstav in publikacij ter se posvečal sodobnim muzeološkim pristopom, vključevanju družbeno izključenih skupin in raziskovanju romske kulture ter migracij.

Z njegovim odhodom je slovenski kulturni prostor izgubil pomembnega strokovnjaka, sodelavci pa mentorja in prijatelja, ki je s svojo predanostjo zaznamoval številne generacije muzealcev.