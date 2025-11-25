Umrl je Rudi Stopar

V 87. letu starosti se je poslovil kipar, slikar in pesnik ter častni občan Sevnice Rudi Stopar. Za njim žalujejo tako v rodni Sevnici kot mnogi ljubitelji umetnosti, katerih zapisi so preplavili družabna omrežja. In v njih so se mnogi spominjali ne le izjemnega Rudijevega talenta, temveč predvsem njegovega dobrega srca in topline. »Rudi Stopar je živel misel velikega Rodina, da je največja umetnost življenja – biti človek. In Rudi je to bil. V najbolj čisti, skromni, plemeniti obliki. Zahvaljujoč njemu bo Sevnica vedno imela svoj umetniški utrinek svetlobe, svoje zgodbe, svoj obraz. Danes se ga spominjamo z žalostjo, a tudi z globoko hvaležnostjo, ker smo ga lahko poznali in se z njim družili na tej poti,« je umetniku v slovo med drugim zapisal Sevničan Rok Petančič.

»Z bolečino v srcu sporočam, da nas je danes za vedno zapustil kulturnik, umetnik, predvsem pa dober človek in prijatelj Rudi Stopar. Počivaj v miru, prijatelj,« pa se je od velikega umetnika poslovil karikaturist Branko Babič. S presežki ni skoparil niti Ivan Dvoršak, ki je Rudiju v spomin zapisal: »Ne dogodi se velikokrat, da smo lahko priče tako plodnemu kulturnemu ustvarjanju, tako na področju kiparstva, slikarstva, kot tudi na literarnem področju, kot je bilo to zaznati pri Rudiju Stoparju. V Makolah se bomo na Rudija spominjali po njegovih treh znamenitih skulpturah kot so Zeleni Jurij, Viseče jagode in skulpturo s katero je zabeležil dvajsetletno pot makolske Forma vive. Hvala, Rudi, bilo je lepo doživljati s teboj. Počivaj v miru!«

Rudi Stopar se je rodil 30. maja 1939 v Boštanju pri Sevnici. Končal je strojno tehniško šolo, kar je močno vplivalo na njegovo nadaljnje ustvarjanje, predvsem v kiparstvu. Njegove skulpture so najpogosteje nastajale iz tanjše pločevine, rad pa je upodabljal predvsem like iz pripovedk, bajk in legend. Rudi Stopar je izdal tudi mnoge pesniške zbirke in bil aktiven v literarnem prostoru. Umrl je minuli konec tedna v brežiški bolnišnici.