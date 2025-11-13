Umrl je slovenski izumitelj Ratko Torbica

Poslovil se je Ratko Torbica, ki so ga prav na svetega Martina tudi položili k večnemu počitku. Ratko Torbica je bil izjemen človek, za vse, ki ga niso poznali, naj dodamo, da je skupaj z Vladimirjem Bertokom izumil samosesalno vodno črpalko, ki jo je leta 1983 tudi patentiral. Takrat je bil Torbica zaposlen v slovitem Tomosu.

»Posebna sta konstrukcija ohišja in razporeditev rotorja samosesalne centrifugalne črpalke, pri čemer se sesanje izvaja s pomočjo statorja, tako da sesalnega dela črpalke pred črpanjem ni treba napolniti s tekočino,« se je glasila utemeljitev odobritve patenta.

Ratko Torbica je v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja iz rodne Banjaluke prišel v Ljubljano, kjer se je vpisal na Fakulteto za strojništvo. Po diplomi je nekaj časa služboval v Ljubljani, potem pa se je ustalil v Kopru, kjer se je zaposlil v Tomosu.

»Meni bo ostal v spominu, ko je s svojim tipičnim bosanskim smislom za humor in osebnim šarmom razdrl marsikatero žaltavo, ko smo se po stari dobri socialistični navadi z našega dvorišča skupaj vozili v Tomosov inštitut. Tako smo na šiht prišli običajno nasmejani in dobre volje,« se je z lepo anekdoto od Ratka Torbice na družabnem omrežju poslovil njegov nekdanji sodelavec in prijatelj.