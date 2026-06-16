Umrl je ugleden slovenski zdravnik

V 91. letu je umrl prof. dr. Franc (Franjo) Pikelj, dr. med. Bil je ugleden slovenski zdravnik infektolog, dolgoletno povezan s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, navaja Delo. Bil je eden vidnejših predstavnikov slovenske infektologije, zlasti na področjih tropske medicine, okužb osrednjega živčevja, infekcijskega endokarditisa in drugih zahtevnih nalezljivih bolezni.

Razvoj slovenske tropske medicine

Posebno mesto v njegovi karieri ima razvoj slovenske tropske medicine, saj ga opisujejo kot pobudnika oziroma očeta slovenskih medicinsko-humanitarnih odprav v tropske kraje.

Za svoje delo je bil Dr. Franc (Franjo) Pikelj leta 1997 med prejemniki Lavričevega priznanja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prva slovenska zdravniška ekipa je pod njegovim vodstvom odšla v Centralnoafriško cesarstvo konec sedemdesetih let, z namenom proučiti možnosti za delo tropske ambulante in pomoč lokalnemu prebivalstvu. Pikelj je pri tem odigral vlogo mentorja, organizatorja in strokovnega avtoritativnega vodnika, ki je mlajše zdravnike opozarjal ne le na medicinske, temveč tudi na etične, organizacijske in kulturne pasti dela v manj razvitih zdravstvenih okoljih. Pomembna prelomnica je bila uvedba izbirnega predmeta tropska medicina na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1989, iz katerega se je razvila tradicija izobraževanja zdravnikov, študentov medicine in drugih zdravstvenih delavcev za delo v tropskih okoljih.