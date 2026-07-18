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Umrl je ugledni slovenski zobozdravnik in nekdanji mestni svetnik

Gabrijel Rijavec je svoje poklicno življenje posvetil skrbi za ustno zdravje številnih generacij Goričanov, od otroštva do poznih let.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 18. 7. 2026 | 07:54
 18. 7. 2026 | 07:54
1:23
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Občina Nova Gorica je sporočila žalostno vest, umrl je znani in priznani slovenski zdravnik. »Poslovil se je Gabrijel Rijavec, dr. dent. med., specialist pedontologije, ki je svoje poklicno življenje posvetil skrbi za ustno zdravje številnih generacij Goričanov, od otroštva do poznih let.

Ob predanem strokovnem delu je bil dejaven tudi v javnem in družbenopolitičnem življenju. Kot nekdanji mestni svetnik Mestne občine Nova Gorica in aktiven pobudnik številnih družbenih pobud si je vztrajno prizadeval za razvoj podeželja ter izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev podeželskih območij novogoriške občine.

S svojim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami je opozarjal tudi na izzive slovenskega zdravstva. O njih je javno razmišljal ter predlagal rešitve, zlasti na področju primarnega zdravstvenega varstva.

Svojemu poklicu, skupnosti in ljudem je dal več, kot je pričakoval v zameno. Ohranili ga bomo v spominu kot predanega zobozdravnika, dejavnega občana, optimističnega človeka in človeka, ki je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč,« so navedli na družabnem omrežju. 

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