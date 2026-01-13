Umrl je Viktor Povše

Z Občine Celje so sporočili, da se je poslovil mag. Viktor Povše, prejemnik srebrnega celjskega grba (2003) za izjemne dosežke na področju restavratorstva in ohranjanja kulturne dediščine Celja. »Akademski slikar in restavrator je že kot študent kazal veliko nadarjenost ter svoje znanje izpopolnjeval v Rusiji, Krakovu, Varšavi in Pragi. Kratek čas je delal na Zavodu za spomeniško varstvo v Celju, kmalu pa postal in vse do upokojitve ostal samostojni umetnik,« so zapisali.

Restavriral je vrsto dragocenih slik, kipov in fresk na Celjskem in drugod. V cerkvi sv. Danijela je mag. Povše restavriral znameniti kip Žalostne matere božje in za delo prejel mednarodna priznanja za najbolje ohranjeno originalno polihromacijo v Evropi.

»Pri svojem delu je bil izjemen, zanj nič ni bilo nemogoče in zapustil je mnogo neprecenljivih sledi. Iskreno sožalje svojcem. Naj počiva v miru,« so se poslovili od svojega meščana.