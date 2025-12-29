Umrl je Vojko Gašperut - Gašper

Slovenci se poslavljajo od neverjetnega človeka, ki ga ni ustavila niti kruta usoda, ki je grobo zarezala v njegovo življenje. Vojko Gašperut - Gašper je bil navdih mnogim, javnost pa ga pozna predvsem kot enega najuspešnejših in najprepoznavnejših slikarjev, ki so ustvarjali z usti. »Žalostna vest je pretresla slovensko umetniško in invalidsko skupnost: Vojko Gašperut, cenjeni član Društva paraplegikov Istre in Krasa in priznani slikar, ki je ustvarjal z usti, je preminil,« so žalostno vest sporočili z Društva paraplegikov Istre in Krasa in dodali: »Njegova nenadna smrt predstavlja veliko izgubo za vse, ki smo ga poznali in cenili njegovo izjemno umetniško delo ter neuklonljiv duh. Gašperut je bil znan po svoji izjemni sposobnosti slikanja z usti, kar je bil rezultat nesreče, ki ga je prikovala na invalidski voziček, a mu ni vzela volje do življenja in ustvarjanja.«

Vojko Gašperut se je rodil leta 1949 v vasi Sedlo v Breginjskem kotu. Leta 1967 si je pri skoku v vodo poškodoval vratno hrbtenico in ostal na invalidskem vozičku. Z izjemno plodovitim slikarskim delom je bil v slovenskem prostoru prisoten od sodelovanja na skupinski razstavi leta 1974 v Divači. Leta 2004 je postal polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Imel je več kot 120 samostojnih in 350 skupinskih razstav v Sloveniji in tujini, in sicer v Parizu, Strasbourgu, Dunaju, Madridu, Pragi, Budimpešti, Lizboni, Atenah ter tudi v ZDA in Aziji. Prejel je številna priznanja, največkrat ob koncu slikarskih srečanj in več nagrad na ex temporih, ki se jih pogosto udeležuje. Slikarsko se je izobraževal na tečajih in v Mestni šoli slikanja in risanja v Ljubljani.

»Društvo paraplegikov Istre in Krasa, katerega aktiven član je bil, je izrazilo globoko žalost ob izgubi svojega člana, ki je bil zgled optimizma in borbenosti. Ohranimo spomin nanj kot bi si ga tudi sam želel. Vojko počivaj v miru,« so enemu najbolj prepoznavnih članov v spomin še zapisali v omenjenem društvu. Vojku Gašperutu so se poklonili tudi v Škofijski karitas Koper, in sicer so s sledilci delili pogovor, ki so ga z umetnikom posneli v začetku letošnjega septembra.