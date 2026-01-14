Fakulteta za farmacijo žaluje: kdo je bil prof. dr. Slavko Pečar

Delo poroča, da se je poslovil dr. Slavko Pečar, zaslužni profesor in nekdanji dekan Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Pečar je deloval na področju farmacevtske kemije, med drugim je raziskoval delovanje radikalov in antioksidantov v organizmu. Zaslužen je za razvoj farmacevtske kemije in tudi za razvoj Fakultete za farmacijo.

»Prof. Pečar je s svojim znanstvenim delom, pedagoško predanostjo in vodstvom pomembno zaznamoval Fakulteto za farmacijo. Kot dekan, prenovitelj magistrskega študija farmacije, raziskovalec in pedagog je soustvarjal razvoj fakultete ter prispeval k njeni akademski odličnosti. Mnoge generacije farmacevtov ga pomnijo kot markantnega profesorja, ki je fakulteti vtisnil neizbrisen pečat,« so ob tem zapisali na fakulteti na kateri je predaval.