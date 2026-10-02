Umrl je znani slovenski poslovnež in politik

V 63. letu starosti je umrl slovenski poslovnež Igor Lavš, ki je bil v preteklosti dejaven tudi v politiki in medijih. Med drugim je vodil časnik Republika, pred tem pa je bil član vodstva slovenske in jugoslovanske mladinske organizacije, je poročala RTV Slovenija.

Lavš se je rodil leta 1964 v Kranju, otroška leta pa je deloma preživel v Tržiču. Pozneje se je preselil v Ljubljano, kjer je obiskoval gimnazijo in začel študij na ekonomski fakulteti. Že med študijem se je zaposlil v takratni Zvezi socialistične mladine Slovenije. Deloval je najprej na ljubljanski, nato republiški ravni, dve leti pa tudi v zvezni mladinski organizaciji v Beogradu.

Po prvih svobodnih volitvah na čelo izvršnega sveta

Po vrnitvi iz Beograda je Lavš vstopil tudi v lokalno politiko. Po prvih večstrankarskih volitvah leta 1990 je postal predsednik izvršnega sveta skupščine občine Ljubljana Bežigrad, funkcijo pa je opravljal poklicno. Arhivski dokumenti potrjujejo, da je bil na tem položaju še v začetku 90. let. Njegova poklicna pot se je nato obrnila proti medijem. V začetku 90. let je prevzel vodenje časnika Republika. V intervjuju za Gorenjski glas leta 1994 je povedal, da je na mesto direktorja prišel približno leto in pol pred tem. Takratni časopis ga je opisal kot enega najmlajših ljudi, ki so vodili izvršno oblast v kateri od ljubljanskih občin.

Lavš se je pozneje posvetil predvsem gospodarstvu in podjetništvu ter posloval tudi v tujini. Njegova življenjska pot je tako segala od mladinske politike in lokalne oblasti do medijev in poslovnega sveta.