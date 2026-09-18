Umrl nekdanji direktor Sove Drago Ferš

Umrl je Drago Ferš, nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, poroča 24ur. Ferš je vrsto let deloval na področju varnosti in obveščevalne dejavnosti ter sodeloval tudi pri oblikovanju slovenskega obveščevalnega sistema po osamosvojitvi.

Rodil se je leta 1943 v Mariboru. Pred osamosvojitvijo je deloval v nekdanji Službi državne varnosti, leta 1993 pa je prevzel vodenje Sove. Agencijo je vodil do upokojitve konec leta 1999.

V svoji karieri je opravljal tudi druge vodstvene funkcije. Med drugim je bil občinski funkcionar v Piranu in direktor koprskih zaporov. Tudi po upokojitvi je ostal dejaven kot poznavalec področja nacionalne varnosti ter pisal o razvoju slovenskih obveščevalnih služb in njihovi vlogi med osamosvajanjem Slovenije.

Leta 1999 je kot direktor Sove pričal tudi pred parlamentarno preiskovalno komisijo v povezavi z afero Vič-Holmec. Pričanje je potekalo za zaprtimi vrati, komisija pa ga je spraševala tudi o podatkih Sove glede domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na nastanek afere.