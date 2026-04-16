SLOVO

Umrl nekdanji slovenski veleposlanik, bil je tudi knjižničar v Vatikanski knjižnici, odlikoval ga je Pahor

Ivan Rebernik se je poslovil v 87. letu starosti.
Ivan Rebernik med klepetom s kardinalom Francem Rodetom. FOTO: Tone Hočevar
M. U.
 16. 4. 2026 | 08:16
Svojci so sporočili, da je v sredo zvečer v 87. letu starosti umrl dr. Ivan Rebernik, dolgoletni profesor, knjižničar v Vatikanski knjižnici in zaveden Slovenec, ki je večino svojega življenja deloval v Rimu, kjer so ga poznali številni Slovenci in duhovniki. To je sporočila Slovenska škofovska konferenca (SŠK).

Bil je knjižničar v Vatikanski knjižnici

Dolga leta je deloval kot knjižničar v Vatikanski knjižnici, kjer je soustvarjal zakladnico svetovne kulturne dediščine. Po osamosvojitvi Slovenije je služil tudi kot veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu ter tako prispeval k utrjevanju odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem.

Odlikoval ga je Pahor

Slovenski škofje so dr. Reberniku leta 2011 podelili odličje sv. Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni vesoljne Cerkve in Katoliške cerkve v Sloveniji. Nekdanji predsednik Borut Pahor mu je leta 2017 podelil odlikovanje srebrni red za zasluge za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem.

Dr. Rebernik je s svojim delovanjem krepil vezi med Slovenci doma in po svetu ter ohranjal živi stik z domovino. Številni duhovniki in drugi se ga s hvaležnostjo spominjamo ter ohranjamo spoštljiv spomin na njegovo življenjsko pot, ki jo zaznamujejo predanost sočloveku, širina duha, zvestoba Katoliški cerkvi in slovenskim koreninam. Mnogim slovenskim in drugim študentom je bil mentor, do vseh pa odprt ter občutljiv za stisko bližnjega, so še navedli v SŠK.

