SLOVO

Umrl oče poslanca in ugledni zgodovinar

Umrl je dr. Risto Stojanovič, zgodovinar in oče poslanca Svobode.
FOTO: AI
FOTO: AI
N. Č.
 8. 1. 2026 | 13:59
 8. 1. 2026 | 14:07
1:12
Koroško je pretresla žalostna vest. Umrl je dr. Risto Stojanovič, Slovenjgradčan, zgodovinar in raziskovalec, ki je velik del svojega dela posvetil novejši zgodovini Koroške. Bil je tudi oče koroškega poslanca Dušana Stojanoviča. Svojci so javnost o smrti obvestili tudi z osmrtnico. V njej so zapisali, da je dr. Risto Stojanovič, rojen 14. avgusta 1943, umrl 6. januarja 2026. 

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu, svojci pa so sporočili, da cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sožalje ob izgubi so izrazili tudi v Gibanju Svoboda Dravograd, kjer so se obrnili na svojega poslanca. »Dragi kolega Dušan Stojanovič. V imenu članov in simpatizerjev Svobode iz Dravograda ti izrekam globoko sožalje ob boleči izgubi očeta, dr. Rista Stojanoviča,« je zapisal Zvone Burja, predsednik Gibanja Svoboda Dravograd.

Dr. Risto Stojanovič. FOTO: Koroški Dom Starostnikov
Dr. Risto Stojanovič. FOTO: Koroški Dom Starostnikov

Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Promo
Promo
Promo
