Umrl oče poslanca in ugledni zgodovinar

Koroško je pretresla žalostna vest. Umrl je dr. Risto Stojanovič, Slovenjgradčan, zgodovinar in raziskovalec, ki je velik del svojega dela posvetil novejši zgodovini Koroške. Bil je tudi oče koroškega poslanca Dušana Stojanoviča. Svojci so javnost o smrti obvestili tudi z osmrtnico. V njej so zapisali, da je dr. Risto Stojanovič, rojen 14. avgusta 1943, umrl 6. januarja 2026.

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu, svojci pa so sporočili, da cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sožalje ob izgubi so izrazili tudi v Gibanju Svoboda Dravograd, kjer so se obrnili na svojega poslanca. »Dragi kolega Dušan Stojanovič. V imenu članov in simpatizerjev Svobode iz Dravograda ti izrekam globoko sožalje ob boleči izgubi očeta, dr. Rista Stojanoviča,« je zapisal Zvone Burja, predsednik Gibanja Svoboda Dravograd.