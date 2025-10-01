Umrl slovenski podjetnik Franc Stroj (69)

V 70. letu starosti se je nenadoma poslovil Franc Stroj, ustanovitelj podjetja Stroj-energijska tehnika d.o.o, so zapisali na facebook strani omenjenega podjetja.

Ljudje se ga spominjajo kot neizmernega inovatorja, predvsem pa kot človeka topline in srčnosti. V njihovih besedah je čutiti globoko spoštovanje in hvaležnost do njegovega dela in osebnosti.

Franci Stroj, podjetnik, inovator. FOTO: Tina Horvat

Letos smo o njem objavili obsežen članek, v katerem smo spomnili na njegovo izjemno življenjsko pot. Več v članku Prvi pristal na Triglavu in izdelal kolo na sonce (FOTO)

Franc Stroj je za sabo pustil podjetje in dediščino, ki bo še dolgo nosila njegov pečat. Njegova prezgodnja smrt je boleče zaznamovala gorenjsko gospodarstvo in vse, ki so ga poznali, njegov duh pa bo živel naprej skozi inovacije, ki jih je pustil prihodnjim rodovom.