Umrl športni novinar Zoran Milovanovič

Ponoči je v UKC Maribor v 74. letu starosti umrl novinar Zoran Milovanovič, so zapisali pri Večeru. Milovanovič je bil od leta 1986 do 2023, ko se je upokojil, športni novinar in radijski ustvarjalec na Radiu Maribor (regionalni RTV center Maribor).

Milovanovič je imel v zadnjem času težave s srcem, zaradi česar je moral na operacijo v UKC Maribor, po njej so se pojavile še druge zdravstvene težave, ki so povzročile, da je njegovo srce omagalo, so še zapisali pri Večeru.