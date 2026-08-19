Poslovila se je dolgoletna Delova urednica

Umrla je dolgoletna sodelavka časnika Delo Alenka Brajnik. Svojo poklicno pot je začela kot prevajalka, pozneje pa je kot urednica Pisem bralcev predano ustvarjala prostor odprtega dialoga z bralci.

S svojim znanjem, občutkom za jezik in srčnostjo je pustila globoko sled med sodelavci, so navedli na Delu.