Poslovila se je dolgoletna Delova urednica

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Umrla je dolgoletna sodelavka časnika Delo Alenka Brajnik. Svojo poklicno pot je začela kot prevajalka, pozneje pa je kot urednica Pisem bralcev predano ustvarjala prostor odprtega dialoga z bralci.
S svojim znanjem, občutkom za jezik in srčnostjo je pustila globoko sled med sodelavci, so navedli na Delu.
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