Umrla je nekdanja podpredsednica Državnega zbora in poslanka

V 87. letu starosti je umrla nekdanja poslanka in mikrobiologinja dr. Helena Hren Vencelj, poroča Delo.si. Poslanka je bila v mandatnem obdobju 1996-2000, krajše obdobje (od 3. 12. 1996 do 23. 4. 1997) pa je bila tudi podpredsednica Državnega zbora. Med svojo politično kariero je bila članica poslanskih skupin SKD in SLS+SKD ter članica več delovnih teles DZ, piše Delo.si. Dodaja, da je prejela nagrado Sklada Borisa Kidriča za oploditev jajčnih celic in vitro in prenos zarodka. Po poročanju portala rtvslo.si sta leta 1983 z ginekologom Tomažem Tomaževičem po izobraževanju v tujini začela pri nas izvajati postopke umetne oploditve, že kmalu po začetku izvajanja pa je na ginekološki kliniki po tej metodi zanosila prva ženska.

Kot so zapisali v osmrtnici, jo bodo na njeno zadnjo pot pospremili v torek. Dodali so tudi čustven zapis: »Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.«

Helena Hren Vencelj (levo) s poslanko SDS Majdo Ano Kregelj-Zbačnik. FOTO: Blaž Samec/Delo

