  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrla je Jasna Nuša Štaher

Leta 2018 je prejela diagnozo, ob kateri vsakemu zaledeni kri - napredovani rak jajčnikov.
Jasna Nuša Štaher bi junija dopolnila 46 let. FOTO: Osebni arhiv
B. K. P.
 13. 4. 2026 | 17:30
2:42
A+A-

»Z žalostjo sporočamo, da se je poslovila naša članica Jasna Nuša Štaher. Pred letom dni smo se z Nušo pogovarjali za Novice ED, kjer je iskreno in srčno delila svoj neomajen, pozitiven pogled na življenje. Njene besede danes odzvanjajo še močneje: 'Živim v trenutku, se ne obsojam, kaj je bilo, in me ne skrbi, kaj bo. Diagnoza me ves čas opozarja, da živim v prisotnosti. V resnici, s trenutkom, ko se rodimo, začnemo umirati, ampak o tem ne razmišljamo. Diagnoza pa te opominja: Ej, mogoče te jutri res ne bo več, in začneš ceniti življenje in ljudi okrog sebe,« so se od pogumne borke in srčne vzgojiteljice poslovili pri Slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna, ganljivi zapisi ob smrti Jasne Nuše Štaher pa dežujejo tudi z drugih strani, s svojo toplino in neverjetno močjo je namreč zaznamovala življenja mnogih.

Mlada vzgojiteljica in mama je pred osmimi leti dobila diagnozo, ki bi zmrazila vsakega od nas - rak. Njen je bil napredovani rak jajčnikov. »Na dan pregleda so na ultrazvoku opazili deset centimetrov velik tumor na jajčnikih in me zadržali v bolnišnici za dodatne preglede. Od zjutraj, ko sploh nisem vedela, za kaj gre, do popoldneva se mi je s stavkom, da sumijo na raka jajčnikov, sesul svet,« je o trenutku, ko se ji je spremenilo življenje, lani za revijo Onaplus spregovorila Jasna Nuša, ki bi junija dopolnila 46 let. Leta 2022 so ji progresijo bolezni odkrili na jetrih, a se ni dala, še naprej je z neverjetnim optimizmom zrla v svet in ljubila življenje, ki ji je bilo dano, s tem pa postala navdih mnogim, ki se prav tako spopadajo s to hudo boleznijo. 

»Bila si človek dobrote, srčnosti in topline. Tvoja nežnost ni bila nikoli glasna, a je segala globoko. V tvoji bližini je bilo čutiti mir, iskrenost in nekaj resnično lepega. Znala si biti blizu človeku na način, ki ga ni mogoče pozabiti. Vedno se bom spominjala tvoje svetlobe, tvojega toplega srca in vsega lepega, kar si podarila ljudem okoli sebe. Tvoje slovo boli, a hkrati ostaja hvaležnost, da si bila del naših življenj,« se je od Jasne Nuše na družabnem omrežju poslovila ena njenih dobrih prijateljic, druga pa je zapisala: »Bila si krasna. Še vedno si. In vem, da boš tukaj z mano, tukaj z vsemi nami. Se srečava … enkrat, nekje.«

SLOVO

Leta 2018 je prejela diagnozo, ob kateri vsakemu zaledeni kri - napredovani rak jajčnikov.
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki