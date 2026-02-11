Umrla je Mojca Kreft: odšla je tiho, njen pečat pa ostaja v slovenskem gledališču

V gledaliških krogih odmeva žalostna vest, da se je v 78. letu starosti poslovila Mojca Kreft, dramaturginja in teatrologinja, ki je desetletja soustvarjala slovenski oder. Od nje se poslavljajo sodelavci in ustanove, s katerimi je tesno sodelovala. Pogreb bo po navedbah njenih bližnjih v družinskem krogu.

Ob slovesu se je med drugim oglasil tudi igralec, režiser, lutkar, direktor Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana Robert B. Waltl, ki je zapisal, da je bila Kreftova njegova zadnja umetniška šefica v teatru, prijateljica in velika podpornica. Posebej mu bo, kot je poudaril, ostal v spominu skupni čas v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Mojca Kreft FOTO: Aleš Košir

Močna ustvarjalna sled v Lutkovnem gledališču Ljubljana

Mojca Kreft je Lutkovno gledališče Ljubljana vodila kot umetniška vodja v obdobju 1989–1999, obenem pa je tam kot dramaturginja sodelovala pri številnih uprizoritvah. Med njimi so bile predstave, ki jih gledališki prostor še danes omenja kot pomembne postaje domače lutkovne in gledališke produkcije – denimo Ta veseli dan ali Cefizelj se ženi, Zakaj in vprašaj, Pepelka in druge.

Tudi v Lutkovnem gledališču Ljubljana so se od nje poslovili z besedami, da je s svojo predanostjo in človečnostjo pustila močan pečat.

Kreftova, rojena 16. septembra 1947 v Biserjanah (Videm ob Ščavnici), je študirala na filozofski fakulteti in nato diplomirala iz dramaturgije na AGRFT. S svojim delom je bila prisotna v večini osrednjih slovenskih gledaliških hiš – delovala je kot dramaturginja in večkrat tudi kot vršilka dolžnosti umetniške vodje v Mestnem gledališču ljubljanskem, sodelovala je v Drami SNG Maribor, vodila Šentjakobsko gledališče ter opravljala različne strokovne funkcije v gledališkem prostoru.

Bila je tudi selektorica Tedna slovenske drame in festivala Zlata paličica ter članica številnih strokovnih žirij, so zapisali v LGL.

Waltl je zapisal, da bo pogreb v družinskem krogu, sožalje pa je izrekel sinu pokojne Primožu in vsem žalujočim.