Umrla je najstarejša Slovenka Marija Žekš (FOTO)

Na materinski dan je iz Splošne bolnišnice Murska Sobota prišla nadvse žalostna novica, namreč da je v 110. letu starosti umrla najstarejša slovenska mati Marija Žekš. Poslovila se je po kar 109 letih in 225 dneh pestrega življenja. Dobrih 20 mesecev, od 22. julija 2024, je bila tudi najstarejša živeča oseba v Sloveniji. In ves ta čas je Marija Žekš, ki so jo mnogi poznali tudi kot Šnajdrovo Micko, rojeno Kovačič, veljala za nadvse pozitivno in prijetno osebo, o čemer so se prepričali tudi zaposleni in sostanovalci v Domu starejših občanov Ljutomer, kjer je preživela skoraj 15 let. Prav od tam smo nazadnje, bilo je 12. avgusta lani, poročali, da je 109. rojstni dan praznovala najstarejša državljanka in prebivalka Slovenije.

Takrat so za varovanko, ki je čas po večini preživljala v postelji, pripravili krajši kulturni program, domskega praznovanja s slavnostno torto sta se poleg stanovalcev in zaposlenih udeležili hči Olga Žekš in vnukinja Romana Farkaš Erdelji iz Beltincev, ki sta tudi sicer redno obiskovali mamo in babico. Slavljenko Marijo je z domsko torto in šopkom izbranih rož obdaril direktor doma Tomislav Nemec.

Brez staršev

Marija se je rodila 12. avgusta 1916 v Dreveniku pri Rogaški Slatini. Otroška leta je preživela pri teti, rejnici v Mariboru, saj so ji starši umrli. Zaposlila se je v tekstilni tovarni, 1939. pa se je poročila z Alojzom Žekšem iz Pečarovcev v Prekmurju. V zakonu sta se jima rodila hči Olga in sin Mirko. Zaposlena je bila v osnovni šoli kot kuharica in snažilka. Učence je imela zelo rada in jim je bila kot druga mama, so radi povedali.

V domu so ji ob 109. letu pripravili slavje. FOTO: Oste Bakal

Veliko je pomagala možu krojaču pri šivanju, zato so jo vaščani poimenovali Šnajdrova Micka. Leta 1969 se je upokojila, 1977. pa sta se z možem preselila v Beltince k hčerki Olgi. Veliko časa je posvetila kuhanju in urejanju vrta. Zelo rada je imela živali, zato sta z zetom Avgustom redila kokoši, purane in zajce. Ves čas je bila aktivna in delavna. Bila je skromna, dobrosrčna in vedno pripravljena pomagati, veliko časa je preživela z vnukinjo Romano. Leta 1999 je umrl Alojz, pozneje pa ji je začelo pešati zdravje, zato se je 2011. preselila v DSO Ljutomer.

Opora in navdih

»Na začetku ji je bilo precej težko, saj ni bila navajena na tak način življenja. A tudi v domu je bila potrpežljiva in hvaležna za vso skrb. V domu so bili veseli in ponosni, da so skrbeli za njo, saj je bila dolgo najstarejša oskrbovanka. Vsako leto so ji pripravili posebno praznovanje za rojstni dan. Zaradi starosti ji je začel pešati tudi vid in je delno oslepela. Žal so leta naredila svoje in se proti koncu ni več pogovarjala in hodila iz postelje, vendar smo jo vseeno obiskovali,« nam je zaupala vnukinja Romana, ki je skupaj z mamo Olgo zaposlenim v domu hvaležna za skrb in pripravo slovesnih dogodkov.

Dobrih 20 mesecev je bila najstarejši človek v Sloveniji. FOTO: Oste Bakal

Marija je vedno rada poudarjala, da je ponosna na svoje vnuke in pravnuke. Vesela in srečna je bila, da je dočakala visoko starost, v domu pa se je najbolj razveselila obiskov najdražjih. Preden jo je starost polegla v posteljo, se je rada družila s stanovalci doma, negovalci in drugo osebje pa jo opisujejo kot dobrosrčno in prijazno gospo, ki je bila vsem mlajšim navdih. Vodstvo doma je ob zadnjem praznovanju njenega rojstnega dneva sporočilo: »V našem domu stanuje izjemna gospa, to je gospa Marija Žekš. Včeraj je praznovala 109. rojstni dan in velja za najstarejšo Slovenko. Skupaj s hčerko Olgo in vnukinjo Romano smo ji ob izjemno častitljivem osebnem prazniku iskreno čestitali in ji zaželeli čim boljšega počutja. S svojo delavnostjo, skrbnostjo, potrpežljivostjo in skromnostjo izkazuje veličino slovenskih mater, ki so navdih in moralna opora vsem nam ...«

Draga gospa Marija, naj vam bo lahka slovenska zemljica!

Med zaposlenimi je veljala za zelo prijetno in pozitivno gospo. FOTO: Oste Bakal

Redno sta jo obiskovali hči Olga in vnukinja Romana. FOTO: Oste Bakal

Katarina jih ima 106 Po smrti Marije Žekš je po podatkih Wikipedije najstarejša v Sloveniji 106-letna Katarina Rajšp iz Svete Trojice (rojena 24. 11. 1919), sledijo Dragomila Keršovan (25. 11. 1919), Marija Janežič (4. 3. 1920), Ivan Bevk (23. 5. 1920), Olga Ogrin (18. 7. 1920), Ivana Žuran (30. 9. 1920), Danica Maganja (9. 3. 1921), Marko Brkić (19. 3. 1921), Anastazija Može (17. 6. 1921), deseta najstarejša pa je 104-letna Zorka Mavrič (4. 10. 1921).