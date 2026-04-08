Umrla je novinarka in pisateljica Ana Jud (47)

Mnoge je danes pretresla tragična novica, da je v 48. letu umrla Ana Jud, nekoč ena najbolj odmevnih in provokativnih slovenskih novinark, publicistka in pisateljica. Novico o njeni smrti je na družbenem omrežju X delil njen nekdanji mož Kristjan Lapuh, ki je zapisal: »Umrla je mati mojih otrok, moja nekdanja žena, Ana Jud. Sožalje vsem, ki ste ji bili blizu.« Pod objavo so se zvrstili številni zapisi iskrenega sožalja prijateljev in znancev, tudi iz sveta politike.“

Ana Jud je bila v zadnjem obdobju zelo aktivna na družbenih omrežjih in vsakodnevno komentirala aktualno dogajanje. Njena zadnja objava sega v 31. marec. V svojih zapisih je razkrivala tudi čustveno plat. Še pred slabim mesecem je ob smrti svoje srednješolske prijateljice zapisala: »Rada bi še zelo dolgo in srečno živela. Zagotovo je takšne želje imela tudi Martina, no, Tinka, a višje sile so imele druge načrte. Vem, da je sedaj nekje daleč vstran, na boljšem, spet lahko hodi, bere, se žoga. Nič več je ne boli prekleta bolezen.«

Novinarski kolega Dejan Steinbuch je pokojni na portalu Reporter posvetil nekrolog, v katerem je zapisal, da se je Ana Jud dolga leta borila z duševnimi težavami in odvisnostjo od zdravil. Zatekala se je k antidepresivom, pomirjevalom in analgetikom, kar je vplivalo na njeno vsakdanje življenje in odnose s prijatelji ter sodelavci, je navedel v reviji, za katero je Jud v preteklosti tudi pisala.

Ana Jud se je rodila leta 1978 v Murski Soboti in je znana po dveh odmevnih knjigah, v katerih je razkrivala domnevna zakulisna dogajanja v politiki, gospodarstvu in medijih. Sodelovala je z več mediji, s svojim delom pa je pogosto tudi vznemirjala javnost. Za seboj je pustila dve najstniški hčerki.

Sožalje njenim najbližjim in vsem, ki so jo imeli radi.