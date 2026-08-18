Umrla je ugledna slovenska profesorica verouka

Umrla je Mirjam Bratina Pahor, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Bila je ugledna slovenska profesorica, prevajalka in kulturno-družbena delavka, ki je živela in delovala najprej v Devinu, nato v Gorici, kjer si je ustvarila družino z možem, prof. Adrijanom Pahorjem. Njena življenjska pot je tesno prepletena s pedagoškim poklicem, krščanskimi vrednotami ter skrbjo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med zamejskimi Slovenci, so poudarili.

Profesorica verouka

Glavnino svojega profesionalnega delovanja je posvetila poučevanju. Kot profesorica verouka je poučevala na slovenskih državnih višjih srednjih šolah - najprej v Trstu, potem v Gorici. Kot mentorica in spremljevalka dijakov je redno sodelovala pri čezmejnih projektih, ki krepijo slovensko identiteto in medkulturni dialog.