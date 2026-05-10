Umrla je zelo znana slovenska prerokovalka Maruča

Salome je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da je umrla zelo znana slovenska prerokovalka Marija Novak, ki je bila javnosti znana tudi pod imenom Maruča. Umrla je v 84. letu starosti. Vrsto let smo jo lahko gledali v oddaji Maručini kristali, na sploh pa velja za eno izmed bolj prepoznavnih slovenskih prerokovalk. Poznana je bila po tem, da je prihodnost napovedovala s pomočjo kristalov.

Marija Novak - Maruča (levo) in Violeta Tomić (desno) FOTO: Mediaspeed/Aleš Romaniuk

Salome je bila v svojem zapisu zelo čustvena. Slovo Maruče pa se jo je zelo dotaknilo. »Draga moja Maruča Novak, hvala ti za vso toplino, ljubezen in dobroto, ki si jo nesebično delila z mano. Bila si nekaj posebnega — človek s srcem, nežno dušo in objemom, v katerem je bilo vedno čutiti mir. Zame nisi bila le prijateljica, bila si moja druga mama. Tvoj glas, tvoje besede, tvoj smeh in vsa skrb, ki si mi jo dajala, bodo za vedno ostali v mojem srcu. Ne znam opisati, kako zelo te bom pogrešala. Ostala je praznina, ki je ne bo mogel zapolniti nihče, a hkrati tudi neizmerna hvaležnost, da sem te sploh lahko imela v svojem življenju. Ko bom jedla sendvič s sadnim jogurtom, boš skupaj z mano. Počivaj v miru, draga moja. Rada te imam, za vedno,« je zapisala v objavi na omenjenem družbenem omrežju.