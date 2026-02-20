  • Delo d.o.o.
SLOVO

Bila je simbol vztrajnosti in tihega poguma! Umrla Zlatka Olah, bolezen je bila neusmiljena

Decembra so ji zdravniki postavili diagnozo raka na želodcu.
Pokojna Zlatka Olah. FOTO: Moni Černe
Pokojna Zlatka Olah. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 20. 2. 2026 | 12:59
 20. 2. 2026 | 13:03
1:17
A+A-

Umrla je Zlatka Olah. Stara je bila 64 let. Dolga leta je bila v očeh javnosti simbol vztrajnosti in tihega poguma. Zaradi nekaj tisočakov dolga so jo doletele krivice, ki so zaznamovale njeno življenje, iz osebne stiske pa je zrasel glasen boj za dostojanstvo in pravico najranljivejših.

Deložiranka Zlatka Olah mora vrniti astronomsko odškodnino

Postala je ena najbolj prepoznavnih deložirank v Sloveniji, a sodne zmage, na katero je tako dolgo upala, ni dočakala.

Umrla je Zlatka Olah.  FOTO: Moni Černe
Umrla je Zlatka Olah.  FOTO: Moni Černe

Bolezen je bila neusmiljena

Decembra so ji zdravniki postavili diagnozo raka na želodcu. Bolezen je bila neusmiljena. Danes je umrla v stanovanju v Piranu. Ob njej je bila sestra Magdalena, ki je zanjo predano skrbela v zadnjih tednih življenja. Prav tako kot je v njenem najtežjem obdobju za svojo mati skrbela hčerka Dona.

Za mnoge je bila Zlatka glas tistih, ki pogosto ostanejo preslišani – trmasta, neposredna in neomajna tudi takrat, ko ji je bilo najtežje.

smrtdeložacijabolezenZlatka Olah
