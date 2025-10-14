Umrla je znana slovenska zdravnica in gornica

Delo navaja, da se je poslovila zdravnica in članica gorskih reševalcev Milena Špela Kristan.

Rojena je bila v Ljubljani, nekaj let je živela v Radovljici, šolala pa se je v Ljubljani in tam tudi delala. Na jesen življenja se je vrnila na Gorenjsko, a skoraj štiri desetletja se je vračala v Nepal, kjer je vtisnila močan pečat.

»Nepal me je prevzel. Zakaj? Tisti vonj, tista kuhinja, ljudje, pagode … Čeprav je bil Katmandu še zelo umazan,« se je v Slovenskih novicah spominjala prvega srečanja z Nepalom.

Zdravnica in ljubiteljica gora je tam tudi ustanovila ambulanto v odročnem kraju Chialsi. Skupaj s humanitarnim društvom Bejž če uejdeš je tako leta 2012 zgradila ambulanto, ki jo je večinoma financirala iz lastnih sredstev.

Domačini ne skrivajo hvaležnosti za vse, kar je naredila za njih. FOTO: Osebni Arhiv

»V to sem vložila vse prihranke, ki so bili namenjeni za mojo pokojnino, pa mi zdaj nič ne manjka,« je povedala in od leta 2013 do 2019 tam tudi redno po tri mesece na leto brezplačno zdravila domačine.