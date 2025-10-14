  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrla je znana slovenska zdravnica in gornica

Umrla je zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan, ki je bila znana tudi po ustanovitvi ambulante v Nepalu.
Pokojna Milena Špela Kristan. FOTO: Igor Mali
Pokojna Milena Špela Kristan. FOTO: Igor Mali
M. U.
 14. 10. 2025 | 15:49
 14. 10. 2025 | 16:48
1:17
A+A-

Delo navaja, da se je poslovila zdravnica in članica gorskih reševalcev Milena Špela Kristan.

image_alt
Dela pod Everestom, živi pod Špikom

Rojena je bila v Ljubljani, nekaj let je živela v Radovljici, šolala pa se je v Ljubljani in tam tudi delala. Na jesen življenja se je vrnila na Gorenjsko, a skoraj štiri desetletja se je vračala v Nepal, kjer je vtisnila močan pečat. 

 »Nepal me je prevzel. Zakaj? Tisti vonj, tista kuhinja, ljudje, pagode … Čeprav je bil Katmandu še zelo umazan,« se je v Slovenskih novicah spominjala prvega srečanja z Nepalom.

image_alt
Špela je Nepalcem zgradila ambulanto

Zdravnica in ljubiteljica gora je tam tudi ustanovila ambulanto v odročnem kraju Chialsi. Skupaj s humanitarnim društvom Bejž če uejdeš je tako leta 2012 zgradila ambulanto, ki jo je večinoma financirala iz lastnih sredstev. 

Domačini ne skrivajo hvaležnosti za vse, kar je naredila za njih. FOTO: Osebni Arhiv
Domačini ne skrivajo hvaležnosti za vse, kar je naredila za njih. FOTO: Osebni Arhiv

 »V to sem vložila vse prihranke, ki so bili namenjeni za mojo pokojnino, pa mi zdaj nič ne manjka,« je povedala in od leta 2013 do 2019 tam tudi redno po tri mesece na leto brezplačno zdravila domačine. 

Več iz teme

smrtNepalslovoMilena Špela Kristanzdravnica
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Ni slabega vremena, le neprimerna oprema je

Dobra združuje udobje, zaščito pred vremenskimi vplivi in varnost.
14. 10. 2025 | 17:00
16:59
Novice  |  Svet
NACIONALNA GARDA TEKSASA

Odpoklicali predebele vojake: »Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi«

Obrambni minister Pete Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil.
14. 10. 2025 | 16:59
16:41
Novice  |  Svet
POKOL VSEM NA OČEH

Zdaj še nad svoje: Hamas pozval ljudi, naj gledajo javne usmrtitve domnevnih kolaborantov (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Od petka je bilo ubitih najmanj 33 Palestincev, da bi teroristična organizacija demonstrirala moč in širila strah.
14. 10. 2025 | 16:41
16:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITVE V PROMETU

Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu.
14. 10. 2025 | 16:31
16:20
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)

Če bi jo ustvarjalci oddaje povabili ponovno, bi jih zavrnila.
14. 10. 2025 | 16:20
16:15
Lifestyle  |  Izlet
ZANIMIVA ZGODOVINA

Slikovite ruševine nad Kolpo, ki jih je vredno obiskati (FOTO)

Grad Pobrežje je bil stoletja eden večjih v Sloveniji. Drugo svetovno vojno je dočakal v dobrem stanju, tik pred koncem te pa je bil požgan.
14. 10. 2025 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki