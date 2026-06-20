  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrla je vdova Ivana Krambergerja

Na željo svojcev dodajamo, da se hvaležno odpovedujejo cvetju in svečam, sredstva pa se lahko namenijo v Krambergerjev sklad pri Slovenskih novicah.
Ivanu in Marjeti sta se rodila dva sinova. FOTOGRAFIJI: osebni arhiv
Ivanu in Marjeti sta se rodila dva sinova. FOTOGRAFIJI: osebni arhiv
O. B.
 20. 6. 2026 | 07:45
 20. 6. 2026 | 11:13
3:08
A+A-

Iz Kunove 42, poleg Negovskega jezera blizu Gornje Radgone, je prišla žalostna novica. V 71. letu starosti je umrla Marjeta Kramberger, vdova dobrega človeka iz Negove, kot so klicali predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja, ki je bil ustreljen 7. junija 1992 na predvolilnem shodu v Jurovskem Dolu.

Mati šestih otrok je imela v zadnjem času kar precej zdravstvenih težav, v četrtek, 18. junija 2026, pa je za vedno zaprla oči. Ivan in Marjeta sta se spoznala in poročila leta 1972, ko sta se skupaj vrnila v Nemčijo; tam sta pomagala mnogim, saj sta ustanovila tudi društvo za pomoč revnim. Po 20 letih garanja v Nemčiji sta se odločila, da se vrneta v domovino in si ob Negovskem jezeru zgradita dom. Marjeta je vedno in povsod podpirala Ivana, a tudi sama sodelovala pri odločitvah. Leta 1984 sta ob Negovskem jezeru odprla gostišče, Ivan je dal na spominsko ploščo napisati: »Odločil sem se za Titovo pot in šel bom po njej do konca svojih dni …«

Razpis za Sklad Ivana Krambergerja

Drage bralke in bralci, vse, ki želite namesto cvetja in sveč sredstva darovati v Sklad Ivana Krambergerja, vas prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom MARJETI, sklicna številka 7281. Pomagate lahko tudi z SMS donacijami. Pošljite Sms na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Njeno srce se je ustavilo v četrtek.
Njeno srce se je ustavilo v četrtek.

Leta 1986 se jima je rodil prvorojenec, poimenovala sta ga Ivan, drugemu sinu sta nadela ime Denis. Marjeta je imela dva sinova že pred zvezo z Ivanom, po atentatu na moža leta 1992 pa je zaživela v novi partnerski skupnosti in rodila še dva otroka.

Na željo svojcev

Marjetini najbližji se bodo od nje poslovili prihodnji teden v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Negovi, k večnemu počitku jo bodo položili zraven njenega Iveka, dobrega moža iz Negove. Ob tem svojci sporočajo, da bo molitev za pokojno v ponedeljek, 22. 6., ob 18. uri v poslovilni veži ob pokopališču v Negovi.

Na željo svojcev dodajamo, da se hvaležno odpovedujejo cvetju in svečam, sredstva pa se lahko namenijo v Krambergerjev sklad pri Slovenskih novicah. Tudi iz uredništva Slovenskih novic otrokom pokojne Marjete, Ivanu, Denisu, Borisu, Bogdanu, Sari in Alenu, ter drugim njenim izrekamo iskreno sožalje. Naj ji bo lahka negovska zemljica.

Šest otrok je imela Marjeta.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Marjeta KrambergerslovoIvan KrambergerSklad Ivana KrambergerjaSlovenija
ZADNJE NOVICE
11:00
Lifestyle  |  Polet
POLETNO GIBANJE

Kolesarjenje, SUP ali trail tek? Izberite rekreacijo, ki ustreza vašemu značaju

Ne glede na to, katero aktivnost izberemo, ostaja bistveno predvsem eno: gibanje mora postati del življenjskega sloga.
20. 6. 2026 | 11:00
10:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBSEŽNA ISKALNA AKCIJA

Dečka, ki je izginil v Dravi, še niso našli, iskanje se nadaljuje: »Razmere na terenu so zelo zahtevne« (FOTO)

Osemletnik je izginil v sredo zvečer na območju neuradnega kopališča, reševalcem pa delo otežujejo narasla reka, motna voda in številne naplavine.
20. 6. 2026 | 10:46
10:30
Novice  |  Svet
UŽALIL PREMIERKO

Trump zanetil mednarodni spor, minister Tajani: »Užalil je celotno Italijo« (VIDEO)

Italijanski zunanji minister je zaradi izjav Donalda Trumpa odpovedal obisk ZDA.
20. 6. 2026 | 10:30
10:12
Šport  |  Tekme
SVETOVNO PRVENSTVO

Konec tedna na SP dvoboj Nizozemske in Švedske: Del Bosque je znal

Jutri zvečer bodo oči uprte v popravni izpit Španije.
Peter Zalokar20. 6. 2026 | 10:12
09:53
Novice  |  Slovenija
35 LET SLOVENIJE

Ob osamosvojitvi smo lahko s povprečno plačo kupili 397 kg kruha. Kaj pa danes?

Danes si lahko v Sloveniji večinoma privoščimo več kot ob osamosvojitvi.
20. 6. 2026 | 09:53
09:32
Bulvar  |  Tuji trači
PRIHODNOST

Znano, kje se bo v prihodnosti šolal princ George

Drugi v vrsti za britanski prestol bo sledil stopinjam svojega očeta.
20. 6. 2026 | 09:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki