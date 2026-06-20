Umrla je vdova Ivana Krambergerja

Iz Kunove 42, poleg Negovskega jezera blizu Gornje Radgone, je prišla žalostna novica. V 71. letu starosti je umrla Marjeta Kramberger, vdova dobrega človeka iz Negove, kot so klicali predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja, ki je bil ustreljen 7. junija 1992 na predvolilnem shodu v Jurovskem Dolu.

Mati šestih otrok je imela v zadnjem času kar precej zdravstvenih težav, v četrtek, 18. junija 2026, pa je za vedno zaprla oči. Ivan in Marjeta sta se spoznala in poročila leta 1972, ko sta se skupaj vrnila v Nemčijo; tam sta pomagala mnogim, saj sta ustanovila tudi društvo za pomoč revnim. Po 20 letih garanja v Nemčiji sta se odločila, da se vrneta v domovino in si ob Negovskem jezeru zgradita dom. Marjeta je vedno in povsod podpirala Ivana, a tudi sama sodelovala pri odločitvah. Leta 1984 sta ob Negovskem jezeru odprla gostišče, Ivan je dal na spominsko ploščo napisati: »Odločil sem se za Titovo pot in šel bom po njej do konca svojih dni …«

Razpis za Sklad Ivana Krambergerja Drage bralke in bralci, vse, ki želite namesto cvetja in sveč sredstva darovati v Sklad Ivana Krambergerja, vas prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom MARJETI, sklicna številka 7281. Pomagate lahko tudi z SMS donacijami. Pošljite Sms na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Njeno srce se je ustavilo v četrtek.

Leta 1986 se jima je rodil prvorojenec, poimenovala sta ga Ivan, drugemu sinu sta nadela ime Denis. Marjeta je imela dva sinova že pred zvezo z Ivanom, po atentatu na moža leta 1992 pa je zaživela v novi partnerski skupnosti in rodila še dva otroka.

Na željo svojcev

Marjetini najbližji se bodo od nje poslovili prihodnji teden v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Negovi, k večnemu počitku jo bodo položili zraven njenega Iveka, dobrega moža iz Negove. Ob tem svojci sporočajo, da bo molitev za pokojno v ponedeljek, 22. 6., ob 18. uri v poslovilni veži ob pokopališču v Negovi.

Na željo svojcev dodajamo, da se hvaležno odpovedujejo cvetju in svečam, sredstva pa se lahko namenijo v Krambergerjev sklad pri Slovenskih novicah. Tudi iz uredništva Slovenskih novic otrokom pokojne Marjete, Ivanu, Denisu, Borisu, Bogdanu, Sari in Alenu, ter drugim njenim izrekamo iskreno sožalje. Naj ji bo lahka negovska zemljica.