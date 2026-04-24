  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   DRAŽBA

Unikaten odtis slonice Gange na dražbi dobil novega lastnika

Ob zaključku Ganginega jubilejnega leta so v ZOO Ljubljana organizirali dobrodelno dražbo edinstvenega odtisa njene stopinje.
FOTO: Zavarovalnica Vita

P. I.
 24. 4. 2026 | 14:05
 24. 4. 2026 | 14:41
2:38
A+A-

Slonica Ganga je najstarejša prebivalka ZOO Ljubljana in kot ambasadorka ogroženih vrst nosi močno sporočilo o pomenu ohranjanja našega skupnega planeta. Na dražbi je najvišjo ponudbo oddala Zavarovalnica Vita, ki že več kot 15 let podpira naravovarstveno poslanstvo ZOO Ljubljana.

FOTO: Zavarovalnica Vita
FOTO: Zavarovalnica Vita

ZOO Ljubljana in Zavarovalnico Vita že vrsto let povezujejo skupne vrednote: odgovoren odnos do okolja, podpora lokalni skupnosti in ustvarjanje dolgoročnih zgodb z resničnim vplivom. Ganga ni le prva slonica ZOO Ljubljana, temveč njegova ikona in del spominov mnogih generacij. Veseli nas, da smo z udeležbo na dražbi podprli zgodbo, ki presega eno leto praznovanja, in odpira razmislek o naši odgovornosti do živali in narave,« je ob tem povedal Blaž Klinar, direktor službe za trženje in digitalno prodajo na Zavarovalnici Vita.

FOTO: Zavarovalnica Vita
FOTO: Zavarovalnica Vita

Ob tej priložnosti je bila izvedena tudi simbolična predaja stopinje in obisk Gange, njeni oskrbniki pa so podrobneje predstavili njeno vsakodnevno oskrbo, navade in posebnosti. Najdaljši staž med oskrbniki ima Matija Ramšak, ki zanjo skrbi že več kot 30 let: »Gango smo že pred desetletji naučili, da stopi na podstavek, kar nam omogoča redno, trimesečno nego njenih nog. Tokrat pa je morala namesto na podstavek stopiti na posebno podlago, da je lahko naredila odtis. Ker je izjemno učljiva in sodelujoča, je novo nalogo osvojila zelo hitro.«

»Gangino leto je povezalo ljudi, znanje in naravovarstvo. Z dražbo njenega odtisa to zgodbo simbolično zaključujemo in hkrati nadaljujemo z jasnim sporočilom: prihodnost ogroženih vrst je tudi naša odgovornost,« je ob zaključku dražbe povedala vodja projekta Ganga 50, Petra Vrh Vrezec.

Dolgoletno partnerstvo Vite in ZOO Ljubljana

FOTO: Zavarovalnica Vita
FOTO: Zavarovalnica Vita

Predaja Ganginega odtisa simbolično zaokroža jubilejno leto ter hkrati napoveduje nadaljevanje skupnih trajnostnih projektov Živalskega vrta Ljubljana in Zavarovalnice Vita. Sodelovali smo že leta 2013, ko smo v ZOO Ljubljana skupaj zgradili in otvorili novo ogrado za sibirske tigre ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana in sponzorja Zavarovalnica Vita. Na zadnjo počitniško soboto v avgustu pa vabimo na tradicionalni Vitin dan v ZOO Ljubljana, ki bo tudi letos ponudil pester program naravovarstvenih delavnic, gledaliških predstav in doživljajskih vsebin za otroke.

FOTO: Zavarovalnica Vita
FOTO: Zavarovalnica Vita

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Vita

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki