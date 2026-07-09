Upokojenca Vinka dacarji neupravičeno terjali: na Fursu so se požvižgali na pozive, na koncu priznali napako

SKORAJ GA JE DOLETEL RUBEŽ

Vinko Čelig plačal celo preveč davka, a ga je skoraj doletel rubež.

Slovenci, ki so del življenja preživeli in delali v tujini ter tam plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, po upokojitvi prejemajo tudi pokojnino iz tujine. Podatki finančne uprave za lansko leto kažejo, da je tovrstno pokojnino prejelo 24.042 zavezancev. Skupna vsota nakazil je presegla 142 milijonov evrov, največ jih je prišlo iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške. Rezidenti Slovenije so zavezanci za plačilo dohodnine od vseh dohodkov z virom v Sloveniji in tujini, kamor sodijo tudi pokojnine. Zakonska podlaga za obračun akontacije je v 127. členu zakona o dohodnini, možnosti za obračunavanje ...