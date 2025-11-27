Upokojenci ohranjajo slovensko dediščino

Zveza društev upokojencev Slovenije, Sekcija za rokodelstvo, in Društvo upokojencev Litija sta nedavno organizirala vseslovensko srečanje rokodelcev. V litijskem kulturnem domu se je zbralo več kot 300 udeležencev iz številnih krajev, na dogodek z naslovom Združeni v ustvarjanju, povezani v tradiciji pa jih je največ odpotovalo iz Zgornje Savinjske doline; po zaslugi mag. Margarete Atelšek, regijske koordinatorice Pokrajinske zveze DU Celje, so se zbrali rokodelski mojstri iz vseh sedmih občin in se odpravili na ogled zanimive razstave.

V Litiji sta udeležence prijazno sprejela Marko Krebs s harmoniko in Brigita Rozina s cekarjem rož in zelišč, oba sta bila napravljena v narodno nošo. Predsednica DU Litija Vida Vukovič je v kulturnem domu predstavila uspešno delovanje društva in njegovih sekcij, podpredsednica ZDUS Breda Gačnik pa je izrekla priznanje za organizacijo dogodka in izjemno razstavo zelišč ter rokodelskih projektov, za kar gre pohvala Rozaliji Repovž. Za društvene uspehe in sodelovanje z lokalno skupnostjo se jim je zahvalil dolgoletni domači župan Franci Rokavec in se poklonil tudi prirediteljem in direktorju Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija Robertu Žurgi.

Za okras in domačo rabo FOTO: Jože Miklavc

Obiskovalci so lahko že ob prihodu sprejeli povabilo na čajanko in okušanje zeliščnih napitkov, pozneje pa so navdušili izvajalci kulturno-glasbenega programa, in sicer citrarke Srebrne strune, Plesna skupina Predice in poskočne kavbojke Podkvice. Zbor več sto rokodelk in rokodelcev je nagovorila predsednica Komisije za rokodelstvo pri ZDUS, ki živi za to izjemno ustvarjalno dejavnost slovenskih upokojencev. Zahvalila se jim je za opravljeno delo, ohranjanje ljudskih običajev in izdelavo značilnih slovenskih uporabnih in okrasnih izdelkov. Množica si je nato po skupinah ogledala ročna dela v razstavnem paviljonu, ob strokovnem vodstvu še zbirke v mestnem muzeju, s turističnim vodstvom osrčje Litije, nekateri pa so si ogledali tudi sodobni rudnik mineralov Sitarjevec.

Domačin Hinko Celestina je izdelal vaško situlo in vaze. FOTO: Jože Miklavc