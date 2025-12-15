Upokojenci, pozor! V naslednjih dneh prihajata dve nakazili na vaš račun

Poleg redne pokojnine bodo mnogi že v sredo, 17. decembra 2025, na račun prejeli še zimski dodatek v višini 150 evrov. Dodatek je namenjen blaženju stiske v zimskih mesecih in je po novem urejen bolj sistemsko. Pokojnina za tekoči mesec bo izplačana 29. decembra. Po pojasnilih ZPIZ so do zimskega dodatka upravičeni uživalci pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2025. Večini, ki so letni dodatek že dobili, bodo zimski dodatek nakazali 17. decembra.

Če bodo komu pravico do letnega dodatka za 2025 priznali naknadno, bo zimski dodatek izplačan kasneje ob rednih prejemkih za maj 2026. Zimski dodatek je letos 150 evrov, nato pa naj bi se vsako leto zvišal za 20 evrov in do leta 2030 dosegel 250 evrov. Dejstvo, da bo dodatek po novem izplačan vsako leto in se bo postopno zviševal, številni vidijo kot priznanje, da je bila problematika nizkih pokojnin predolgo potisnjena na rob. V kombinaciji z rednimi uskladitvami pokojnin naj bi ta ukrep vsaj delno omilil občutek negotovosti, ki ga med starejšimi že dolgo povzroča vprašanje, ali bodo z obstoječimi prihodki zmogli dostojno preživeti mesec.