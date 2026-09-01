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Upokojenci, pozor: ZPIZ ukinil papirnata obvestila, tako preverite nakazilo

Številni upokojenci so bili vajeni, da jih je vsak mesec v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o nakazilu pokojnine. A tega že nekaj časa ni več.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 1. 9. 2026 | 15:25
6:00
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ZPIZ mesečnega množičnega pošiljanja papirnatih obvestil ne namerava več izvajati. Sprememba je pri nekaterih prejemnikih povzročila precej nezadovoljstva. Na papirju je bilo namreč jasno razvidno, koliko pokojnine je upokojenec prejel, kakšne so bile uskladitve in dajatve ter iz katerega naslova upravičenosti prihaja kak del. Od sedaj naprej pa lahko upokojenec vidi le skupni znesek že na bančnem računu, za podrobnosti pa praktično potrebuje dostop do elektronskih storitev, poroča Dnevnik.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) pojasnjujejo, da posamezne pobude za vrnitev rednega mesečnega obveščanja sicer prejemajo, vendar ponovne uvedbe ne načrtujejo. 

Po podatke gredo lahko upokojenci tudi osebno na ZPIS, pravijo

Kljub opustitvi mesečnega pošiljanja papirja ZPIZ poudarja, da podatki o izplačilu niso postali nedostopni. Obstaja več možnosti, med katerimi nekatere sploh ne zahtevajo računalnika, pametnega telefona ali digitalnega potrdila. Ena od možnosti je naročilo uradnega potrdila po telefonu ali pisno. ZPIZ ga nato pošlje po pošti na naslov upravičenca. Podatke je mogoče dobiti tudi osebno. Upravičenec se lahko oglasi na najbližji območni enoti ZPIZ, kjer mu lahko zaposleni potrdilo natisnejo. Tako je mogoče pridobiti podatke tudi za daljše časovno obdobje.

Za tiste, ki želijo informacije dobiti po telefonu, je na voljo storitev eNakazila. Za njeno uporabo ni treba imeti računalnika ali pametnega telefona. Poklicati je treba na 01 4745 998 ter se identificirati z identifikacijsko številko in PIN-kodo. Po uspešni identifikaciji sistem posreduje podatke o datumu nakazila, skupnem znesku in posameznih delih izplačila, vključno s prejemki in odtegljaji. Storitev omogoča vpogled v podatke za zadnji dve izvedeni nakazili. Identifikacijska številka in PIN-koda sta navedena na pisnem obvestilu, ki ga ZPIZ pošlje ob prvem nakazilu pokojnine oziroma drugih prejemkov zavoda. Če PIN izgubite ali potrebujete novega, lahko zanj pri ZPIZ zaprosite tudi pozneje.

FOTO: Delo
FOTO: Delo

Za tiste, ki uporabljajo splet

Kdor ima računalnik, lahko podatke preverja prek portala Moj eZPIZ. Prijava je mogoča na več načinov: z mobilno aplikacijo eOsebna, elektronsko osebno izkaznico, kvalificiranim digitalnim potrdilom, sistemom smsPASS, storitvijo Halcom One ali rekono e-identiteto. Obstaja pa tudi rešitev za tiste, ki računalnik imajo, vendar nimajo digitalnega potrdila ali druge digitalne identitete. Storitev eVloge za VSE omogoča oddajo elektronskega obrazca neposredno prek spletnega brskalnika. Registracija v Moj eZPIZ ni potrebna.

Po oddaji uporabnik v svoj varni elektronski predal prejme digitalno podpisano potrdilo o višini prejemkov. Tak dokument velja enako kot papirnato potrdilo, mogoče pa ga je tudi shraniti ali natisniti.

Razlog za odsotnost obvestil je bila obsežna tehnološka prenova

Februarja letos je vseh 691.281 prejemnikov pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja prejelo letno obvestilo o nakazilu. Do vključno marca so mesečna obvestila prejemali tudi tisti, pri katerih so bili izvedeni odtegljaji na podlagi izvršilnih naslovov. Nato od aprila do vključno julija nihče ni prejel nobenega obvestila več.

Razlog je bila obsežna tehnološka prenova sistema nakazovanja pokojnin, ki jo je ZPIZ izvedel aprila. Na zavodu so projekt opisali kot enega največjih in najzahtevnejših, pri čemer je bila glavna naloga zagotoviti nemotena izplačila obstoječim upravičencem in čim hitreje urediti izplačila novim prejemnikom. Nekatere programske rešitve so bile zato še v razvoju, med njimi tudi sistem za obvestila o nakazilih na bančni račun.

Papir jih drago stane, varujejo tudi okolje

Eden od razlogov za odločitev proti fizičnim obvestilom je tudi finančni. Enkratno pošiljanje obvestila vsem prejemnikom stane več kot 666.000 evrov, od tega več kot 616.500 evrov odpade na poštnino. Letni strošek bi tako pomenil približno 8 milijonov evrov, pri čemer bi bilo za poštnino potrebnih več kot 7,4 milijona evrov. Hkrati poudarjajo tudi okoljski vidik.

ZPIZ ob tem izpostavlja rast uporabe elektronskih storitev. Leta 2025 je bilo na portal Moj eZPIZ registriranih več kot 204.000 uporabnikov. Številka sicer ne zajema vseh uporabnikov digitalnih storitev, saj nekatere med njimi ne zahtevajo registracije oziroma digitalne identitete. Storitev eNakazila je v istem obdobju uporabljalo več kot 117.000 ljudi, dodatnih 2069 uporabnikov pa je informacije o nakazilih pridobilo prek telefonskega odzivnika.

Lani se je število elektronskih vpogledov povečalo za približno šest odstotkov, uporaba telefonske storitve eNakazila za več kot 20 odstotkov, število zahtev za izpis digitalnega potrdila o nakazanih prejemkih pa za več kot 30 odstotkov.

Skupno je ZPIZ podatek o višini izplačanih prejemkov posredoval v 13.066.893 primerih. Velik del teh informacij je bil posredovan elektronsko, bodisi drugim institucijam bodisi neposredno prejemnikom prek spletnih in telefonskih storitev. Fizično je bilo izdanih oziroma natisnjenih le 12.277 potrdil, kar predstavlja približno 0,1 odstotka vseh primerov posredovanja podatkov o višini prejemkov.

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