Upokojenske organizacije kritične do digitalnih novosti v zdravstvu: »Gre za socialni eksperiment«

ZD Ljubljana je paciente konec leta obvestil o novostih, zaradi katerih pa bodo po mnenju organizacij zlasti starejši močno prikrajšani.
Zdravnik bo še vedno moral biti dostopen po telefonu in na že danes znane načine, pravijo na ministrstvu za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik

Zdravnik bo še vedno moral biti dostopen po telefonu in na že danes znane načine, pravijo na ministrstvu za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik

zVEM komunikacijo trenutno že omogoča 26 zdravstvenih domov, vključitev vseh pa načrtujejo do marca letos. FOTO: Blaž Samec

zVEM komunikacijo trenutno že omogoča 26 zdravstvenih domov, vključitev vseh pa načrtujejo do marca letos. FOTO: Blaž Samec

Najenostavneje in najhitreje je priti do zdravniških potrdil na portalu zVEM, a je zanj potreben digitalni certifikat. FOTO: Zaslonski Posnetek

Najenostavneje in najhitreje je priti do zdravniških potrdil na portalu zVEM, a je zanj potreben digitalni certifikat. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zdravnik bo še vedno moral biti dostopen po telefonu in na že danes znane načine, pravijo na ministrstvu za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik
zVEM komunikacijo trenutno že omogoča 26 zdravstvenih domov, vključitev vseh pa načrtujejo do marca letos. FOTO: Blaž Samec
Najenostavneje in najhitreje je priti do zdravniških potrdil na portalu zVEM, a je zanj potreben digitalni certifikat. FOTO: Zaslonski Posnetek
Andreja Žibret Ifko
 7. 1. 2026 | 09:22
4:41
A+A-

Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL) je konec leta paciente obvestil, da bo dosedanji Portal za paciente, prek katerega so lahko komunicirali z ambulantami izbranih zdravnikov in specialističnimi ambulantami, nadomestila komunikacija prek portala zVEM. Ministrstvo za zdravje namreč do marca načrtuje vključitev vseh zdravstvenih domov v komunikacijo prek portala zVEM v polnem obsegu. V upokojenskih organizacijah opozarjajo, da večina starejših pacientov ni vešča tovrstne komunikacije, zato to ne sme postati edina možnost. Do portala zVEM je mogoče dostopati preko SI-PASS, z uporabo mobilne aplikacije eOsebna, osebno izkaznico s čitalnikom kartic, smsPASS-om, kvalificiranim potrdilom SIGEN-CA, Halcom One, Rekonom in drugimi digitalnimi potrdili. ZVEM je sicer dober pripomoček za zdravnike, saj imajo dostop do vseh izvidov in preiskav na enem mestu, vendar se ne sme uporabiti v nasprotju z interesi zavarovanih oseb glede dostopnosti do zdravstvene storitve, opozarjajo v Sindikatu upokojencev Slovenije (Sus). 

Najenostavneje in najhitreje je priti do zdravniških potrdil na portalu zVEM, a je zanj potreben digitalni certifikat. FOTO: Zaslonski Posnetek
Najenostavneje in najhitreje je priti do zdravniških potrdil na portalu zVEM, a je zanj potreben digitalni certifikat. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Za starejše, ki niso vešči te vrste komunikacije, še posebno za starejše od 80 ali 85 let, to pomeni, da bodo morali pridobiti dostop in ustrezne papirje na upravni enoti. Poleg tega vključitev v zVEM ni enostavna, kljub osnovni digitalni pismenosti. To za starejše pomeni popolno odvisnost od drugih in neprostovoljno delitev zdravstvenih podatkov s sorodniki ali drugimi osebami. Zato mora ostati možnost dostopa do osebnega zdravnika po telefonu in osebno, sicer bo veliko starejšim onemogočen dostop do zdravnika, kar je ustavno sporno,« opozarja Francka Ćetković, predsednica Susa. Tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) opozarjajo, da veliko starejših namesto pametnih telefonov uporablja stare, analogne telefone, ki ne omogočajo tovrstne komunikacije. Večina jih verjetno tudi prvič sliši za portal zVEM: »Gre za socialni eksperiment in starejši ljudje postajajo v tako brezkompromisni prevladi digitalne komunikacije prestrašeni in zbegani. Če so se nekako znašli v platformi IRIS, pa so vse te aplikacije zanje znanstvena fantastika. Kje pa piše, da imajo vsi starejši digitalne pomočnike, vnuke ali otroke, ki ta področja obvladujejo?« pravi Črt Kanoni, ki pri Zdusu skrbi za odnose z javnostmi.

150.000 zavarovancev in več je pri nas brez osebnega zdravnika.

Po uradnih podatkih je pri nas več kot 150.000 zavarovancev brez osebnega zdravnika, zato se na Zdus sprašujejo, kaj naj naredi starejša oseba s kroničnimi boleznimi in stalno terapijo, ki nima osebnega zdravnika, hkrati pa na primer nobena enota ZDL ne vpisuje novih pacientov. »Kako naj človek razume to sporočilo o nujni prijavi v digitalni portal zVEM? Kot informacijo, šalo ali kot jasno sporočilo, da je upokojenec postal neviden? V tem pogledu omenjeno obvestilo ni le nerodnost. Je šolski primer starizma državnega organa, kako izključiti starejše iz sistema, ki bi moral delovati v javnem interesu, ne pa temeljiti na tehnološki selekciji,« pravi Črt Kanoni. »zVEM je le eden od načinov naročanja, ki zadosti obvezi, da izvajalec omogoča elektronsko naročanje, vsak izvajalec je še naprej v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, obvezan zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti,« pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje (MZ). Zdravnik bo torej še vedno moral biti dostopen po telefonu in na že danes znane načine.

Komunikacija prek zVEM mogoča z vsemi zdravstvenimi timi na primarni ravni, pozneje pa tudi s timi za naročene paciente, ki skrbijo za čakalne sezname, pravijo na MZ: »Vsi, ki elektronske komunikacije ne uporabljajo ali je ne želijo uporabljati, še naprej ohranjajo vse znane načine stika z zdravstvenimi timi.« Na ministrstvu so prepričani, da enotni kanal komunikacije prek zVEM omogoča varnejši in bolj zanesljiv način komunikacije: »Zdravstveni tim je lahko prepričan, s kom si izmenjuje informacije, zato bo lahko komunikacija vsebovala tudi zdravstvene podatke, ki jih sedaj po elektronski pošti ni mogoče izmenjevati. Poenotenje orodja za komunikacijo s timi bo dolgoročno poenostavilo digitalne storitve v zdravstvu in omogočilo nove storitve z enotnim informacijskim orodjem, ki zagotavlja enako dostopnost vsem pacientom. Z enim orodjem bo poleg dostopov do vseh podatkov eZdravja in ZZZS omogočena tudi komunikacija z vsakim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.«

zVEM komunikacijo trenutno že omogoča 26 zdravstvenih domov, vključitev vseh pa načrtujejo do marca letos. FOTO: Blaž Samec
zVEM komunikacijo trenutno že omogoča 26 zdravstvenih domov, vključitev vseh pa načrtujejo do marca letos. FOTO: Blaž Samec

zVemzdravstvostarejšidigitalizacija
