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Uprava za zaščito in reševanje ob požaru na Bovškem aktivirala državni načrt

Gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala air tractor zajemajo vodo za gašenje, da se umaknejo na kopno.
V Bohinjskem jezeru letala air tractor zajemajo vodo, zato naj se kopalci umaknejo (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
V Bohinjskem jezeru letala air tractor zajemajo vodo, zato naj se kopalci umaknejo (fotografija je simbolična). FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 31. 7. 2026 | 18:32
 31. 7. 2026 | 18:32
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Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je zaradi požara na območju Planje na Bovškem aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ta omogoča angažiranje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Požar po zadnjih podatkih obsega 12 hektarov nedostopnega terena

Na območju Planje od jutra poteka obsežna gasilska intervencija. Delo gasilcem otežujeta nedostopen teren in vremenske razmere, predvsem vročina ter veter. Gašenje bo tako zagotovo potrebno še v soboto, je napovedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar.

Kot je pojasnil, v bližini požara sicer ni nobenega naselja, je pa teren težko dostopen. Na terenu je bilo čez dan več kot 90 gasilcev z gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. Pri gašenju pomaga tudi Gorska reševalna služba Bovec z brezpilotnim letalnikom, aktivirali so enoto za gašenje iz zraka uprave za zaščito in reševanje z letali air tractor, v intervencijo pa se je vključil tudi vojaški helikopter.

Gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala air tractor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno.

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požarBovecPlanjagasilciuprava za zaščito in reševanje
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