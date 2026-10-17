Upravne enote bodo odslej kar dva dni v tednu odprte dlje, to so nove uradne ure

Veljati sta začeli uredbi, s katerima je vlada spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka.

»Zaradi približevanja upravnih storitev potrebam uporabnikov se uradne ure v torek in sredo enotno začnejo ob 8. uri in končajo ob 18.30. To pomeni, da v omenjenih uradnih dnevih začetek uradnih ur ostane zjutraj enak - ob 8.00, zaključek pa se prestavi s 15. ure (torek) oziroma 18. ure (sreda) na 18.30. S predlogom uredbe se ne spreminja veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih,« so po sprejemu uredb sporočili z vlade.

Kot so sporočili z Upravne enote Ljubljana, so uradne ure v ponedeljek od 8. do 15. ure, v torek in sredo od 8. ure do 18.30, v četrtek ni uradnih ur, v petek od 8. do 13. ure. Poslovni čas za sprejem vlog pa bo potekal v ponedeljek od 8. do 15. ure, v torek in sredo od 8. ure do 18.30 ter v četrtek in petek od 8. do 13. ure. Novela uredbe o upravnem poslovanju spreminja ureditev uradnih ur, uredba o delovnem času v organih državne uprave pa tudi obstoječo ureditev premakljivega delovnega časa javnih uslužbencev, zaposlenih v upravnih enotah.

Prilagoditev potrebam uporabnikov

Premakljiv začetek delovnega časa je določen med 7. in 8. uro, razen v torek in sredo, ko bo določen med 7.30 in 8.30, v ponedeljek in petek pa se ne spreminja. V torek in sredo bo premakljiv konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro, v četrtek pa med 13. uro in 14.30. Premakljiv začetek in konec delovnega časa v soboto pa ni več določen, saj upravne enote takrat ne poslujejo.

Vlada je ob tem poudarila, da sprememba ne povečuje obsega polnega delovnega časa, temveč pomeni drugačno razporeditev. S spremembo uredbe bo po navedbah ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev za tiste uporabnike, ki jih sicer ne bi mogli opraviti zaradi delovnih in drugih obveznosti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko večina zaposlenih zaključi delo, doslej niso imele uradnih ur. Dodali so, da s spremembo želijo izboljšati dostopnost upravnih storitev in uradne ure upravnih enot prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov.