NA JESENICAH

Uradno odprli novo cev avtocestnega predora Karavanke, promet bo stekel v petek

S projektom druge cevi karavanškega predora Slovenija po besedah ministrice Alenke Bratušek znova dokazuje, da zmore načrtovati, usklajevati in izpeljati izjemno zahtevne infrastrukturne projekte strateškega pomena za prometno povezljivost države in regije.
Na Jesenicah so danes uradno odprli novo cev avtocestnega predora Karavanke, ki po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek ni le infrastrukturni projekt, ampak tudi dragocena naložba v varnost ljudi, gospodarsko konkurenčnost in dolgoročno stabilnost čezmejnih povezav. FOTO: Dars Omrežje X
STA
 18. 3. 2026 | 19:35
 18. 3. 2026 | 20:22
5:44
A+A-

Na Jesenicah so danes uradno odprli novo cev avtocestnega predora Karavanke, ki po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek ni le infrastrukturni projekt, ampak tudi dragocena naložba v varnost ljudi, gospodarsko konkurenčnost in dolgoročno stabilnost čezmejnih povezav. Promet bo po novi, vzhodni cevi predora stekel v petek.

S projektom druge cevi karavanškega predora Slovenija po ministričinih besedah znova dokazuje, da zmore načrtovati, usklajevati in izpeljati izjemno zahtevne infrastrukturne projekte strateškega pomena za prometno povezljivost države in regije.

Gre za naš najmodernejši cestni predor, ki je del ene ključnih evropskih prometnih povezav, je še izpostavila Bratušek. Ta je letošnje leto označila za leto predorov. Skupna dolžina zaključenih predorov, kamor se všteva tudi nov predor Karavanke, predori na trasi drugega tira med Divačo in Koprom ter predori na trasi severnega dela tretje razvojne osi, po njenih besedah znaša nekaj več kot 32 kilometrov.

Ob odprtju nove cevi avtocestnega predora Karavanke tudi uredba o DPN za ureditev platoja Karavanke

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je udeležil uradnega odprtja nove cevi avtocestnega predora Karavanke, ki po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek ni le infrastrukturni projekt, ampak dragocena naložba v varnost ljudi, gospodarsko konkurenčnost in dolgoročno stabilnost čezmejnih povezav. Vlada pa je danes sprejela tudi uredbo o Državnem prostorskem načrtu (DPN) za ureditev platoja Karavanke, ki predvideva bolj funkcionalne rešitve za upravljanje s tovornim prometom.

Na območju obstoječega platoja se načrtuje rušitev nekaterih obstoječih objektov ter preureditve obstoječega objekta in prometnih ureditev za boljše upravljanje, vodenje in nadzor prometa ter delovanje Policije in drugih državnih organov. Velikost platoja Karavanke bo merila 115.761 m2 ali 0,116 km2. Načrtovana je izgradnja 140 parkirnih mest, ki bodo omogočala izločanje in parkiranje tovornih vozil.

Minister Novak je ob robu slovesnosti še poudaril, da je bilo Ministrstvo za naravne vire v tem mandatu izjemno učinkovito na področju državnega prostorskega načrtovanja. Sprejeli smo 11 državnih prostorskih načrtov, 18 sklepov o pripravi DPN in 12 študij variant. Trenutno je v pripravi 52 DPN za približno 260 km železniških koridorjev, 160 km cestnih koridorjev ter 1850 MW elektrarn.  V prihodnjem mandatu pa pričakujemo še vsaj 10 pobud za nove železniške in cestne odseke ter energetske objekte in sprejem še vsaj 10 Državnih prostorskih načrtov.

Nova cev bo po njenih besedah skupaj z nadgrajeno obstoječo omogočila tudi popolno uskladitev z evropsko direktivo o varnosti v cestnih predorih in zagotavlja standarde, ki jih imajo vsi najmodernejši predori v Evropi.

Da gre za enega največjih infrastrukturnih dosežkov v Sloveniji v zadnjih letih in pomemben korak naprej za prometno varnost, mobilnost ter mednarodno povezovanje, je na slovesnosti izpostavil tudi predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

»Druga cev predora Karavanke povezuje države, ljudi in gospodarstva, je simbol sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ter pomemben prispevek k razvoju evropskega prometnega prostora,« je dejal. Kot zanimivost je izpostavil, da so na slovenski strani izkopali za 171 olimpijskih bazenov kamenin, porabili za 78 olimpijskih bazenov betona in porabili toliko jekla, kot ga je vgrajenega v Eifflovem stolpu.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je poudarila pomen projekta za celotno Evropo. »Predor že več kot tri desetletja povezuje ljudi, podjetja, gospodarstva na obeh straneh Karavank in je že leta 1991, ko je bil odprt, nosil izjemno močno sporočilo - meje naj povezujejo, ne ločujejo. Danes to sporočilo nadaljujemo,« je dejala.

Slovesnosti, ki je potekala pred predorom, je sledil prerez traku znotraj predora, na sami meji med Slovenijo in Avstrijo, kjer so se srečali predstavniki obeh držav, pa tudi izvajalcev del in upravljavcev predora - Darsa in Asfinaga.

Avstrijski minister za inovacije, mobilnost in infrastrukturo Peter Hanke je izpostavil, da je z 200 milijoni evri izgradnja druge cevi karavanškega predora tudi eden izmed največjih infrastrukturnih projektov v Avstriji.

Po njegovih besedah ne gre le za velik gradbeni projekt, temveč tudi za projekt, ki povezuje ljudi ter jim zagotavlja boljšo, bolj varno in hitrejšo pot med severom in jugom. 

Promet bo po novi predorski cevi stekel v petek ob 9. uri, kar pa še ne bo prineslo težko pričakovane izboljšane prometne pretočnosti in s tem olajšanja tako za voznike kot za prebivalce Jesenic. Tem je ministrica Bratušek danes zagotovila, da se bodo po končanem projektu na Karavankah lotili tudi rekonstrukcije ceste skozi Jesenice.

Prej pa bo treba celovito sanirati še staro cev karavanškega predora. Po preusmeritvi prometa v novo cev bodo 35 let staro zahodno cev zaprli in se v roku enega tedna lotili njene prenove. Na slovenski strani bo dela glede na pogodbo za 82,5 milijona evrov brez DDV izvedel konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling.

 

Več iz teme

KaravankepredorinfrastrukturaSlovenijagradbeništvopredor KaravankeDarsAlenka Bratušek
ZADNJE NOVICE
20:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJA?

Kirurg iz UKC Ljubljana odnesel računalnik, monitor in opremo: pravi, da ni vedel za spornost

Gre za sum odtujitve opreme v vrednosti okoli 10.000 evrov in za sum oškodovanja sredstev UKC Ljubljana v smislu zlorabe oddelčne opreme za potrebe drugega pravnega subjekta.
18. 3. 2026 | 20:37
20:16
Novice  |  Slovenija
POZVAL K OBJAVI VSEH DOKAZOV

Janez Janša sam na soočenju potrdil sestanek na Trstenjakovi: »Meni v ponedeljek po volitvah ne bo treba klicati nikogar«

Priznal srečanje z Eilandom, hkrati pa Sovi očita nadzor in jo poziva k razkritju posnetkov
Kaja Grozina18. 3. 2026 | 20:16
20:04
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI PRETRES

Romana Tomc sprožila politični vihar, zahteva padec komisarke

Tomćeva potegnila na plano dokumente, ki pretresajo Bruselj.
18. 3. 2026 | 20:04
19:59
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Na območju Metelkove migrant migranta zabodel v glavo! Sodnica: »Treba vas je izgnati iz države za maksimalen možen čas«

Abdelkarimu Morsliju zaradi napada na Tunizijca dobrih pet let zapora.
Aleksander Brudar18. 3. 2026 | 19:59
19:53
Novice  |  Svet
IZJEMEN DOSEŽEK

Izjemen medicinski dosežek na Hrvaškem: pacientki odstranili 36-kilogramski tumor (FOTO)

Zdravniška ekipa Splošne bolnišnice Gospić je prejšnji teden uspešno izvedla izjemno zahteven operativni poseg, pri katerem so 81-letni pacientki odstranili kar 36 kilogramov težak tumor. Po besedah zdravnikov gre za največji doslej odstranjen tumor v hrvaškem zdravstvu. Pacientka po operaciji dobro okreva in bi lahko bolnišnico zapustila že v prihodnjih dneh.
18. 3. 2026 | 19:53
19:44
Novice  |  Slovenija
POGLED JUŽNIH SOSEDOV

Komentator Janez Markeš udaril: »Janša ujet z roko v žaklju«! Medtem se Hrvati samo čudijo: »Kaj se to dogaja v Sloveniji?«

Tudi na Hrvaškem pozorno spremljajo predvolilno vročico v Sloveniji.
Mitja Urbančič18. 3. 2026 | 19:44

PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
