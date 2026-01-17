  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

Uradno: Slovenija na Grenlandijo pošilja dva častnika

Tako je slovenska vlada odločila na dopisni seji.
Pripadniki danske vojske so na otok prispeli že včeraj. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Pripadniki danske vojske so na otok prispeli že včeraj. FOTO: Marko Djurica/Reuters
B. K. P.
 17. 1. 2026 | 10:22
 17. 1. 2026 | 10:29
A+A-

Po tem, ko so na Grenlandijo v četrtek mnoge evropske države poslale svoje vojake, se je na dopisni seji enako odločila tudi slovenska vlada. Na ta severni otok, največji na svetu, bomo tako tudi Slovenci poslali dva pripadnika Slovenske vojske, in sicer dva častnika, so potrdili na vladi. O času izvedbe vaje bo odločitev sprejeta v fazi načrtovanja, so sporočili. Dodali so, da bo ministrstvo izvedlo ustrezne postopke za sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi vaje. Navedli so še, da ima Slovenija z Dansko sklenjen memorandum o stikih na vojaškem področju iz leta 1998.

Na Grenlandiji sicer že nekaj dni poteka misija Arktična vzdržljivost, v kateri med drugim sodelujejo Francija, Nemčija, Švedska, Velika Britanija in Norveška, Italija je danes sporočila, da svojih vojakov na mislijo ne bo poslala. Evropske države so se sicer za napotitev vojakov na Grenlandijo odločile po vedno bolj glasnih zahtevah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da si Združene države Amerike prilastijo Grenlandijo, čemur pa nasprotujejo tako Grenlandci kot večji del Evrope. Trump je sicer državam, ki ne podpirajo njegovih načrtov za priključitev Grenlandije ZDA, zagrozil z novimi carinami. Na dogodku v Beli hiši je dejal, da bo morda uvedel carine, in ponovil, da ZDA potrebujejo Grenlandijo za nacionalno varnost.     

V samo nekaj tednih je tako Grenlandija iz obrobne novice postala ena najpomembnejših tem v svetovnih medijih, zahvaljujoč predsedniku Trumpu, seveda. Podnebne spremembe, nove ladijske poti, dostop do pomembnih surovin in varnostna struktura Nata so največji otok na svetu spremenili v prostor, kjer se prekrivajo interesi velikih sil, regionalnih akterjev in lokalnega prebivalstva. Trumpova želja, da bi si jo prisvojil, pa je Grenlandijo spremenila v krizno točko, ki bi lahko privedla celo do razpada transatlantskega zavezništva. Trumpu sicer ni jasno, zakaj Danska sploh zahteva kakršne koli pravice do Grenlandije. »Dejstvo, da so tam pred 500 leti pristali z ladjo, ne pomeni, da si lahko državo kar lastijo,« je dejal pred dnevi in tako postal tarča številnih šal, Američani namreč opozarjajo, da so na povsem enak način do svoje države namreč prišli tudi oni. A odnos med Dansko in Grenlandijo je precej bolj zapleten. Ne gre za klasično kolonialno prevlado, temveč dolgo trajajoče diplomatske in pravne odločitve. Grenlandija je bila v preteklosti del dansko-norveške krone, Danska pa je po letu 1814 kljub izgubi Norveške ohranila nadzor nad otokom. Suverenost Danske je bila dodatno potrjena leta 1933, ko je sodišče v Haagu zavrnilo norveške zahteve po vzhodni Grenlandiji.

Danes je Grenlandija sestavni del Kraljevine Danske, vendar uživa široko avtonomijo, vključno z lastnim parlamentom, uradnim jezikom in nadzorom nad naravnimi viri. Otočani so se na referendumih odločili za ohranitev odnosa z Dansko, z večjo avtonomijo, namesto popolne neodvisnosti. Ta odnos predstavlja geopolitični kompromis: Danska zagotavlja varnost in mednarodni status, medtem ko Grenlandija Danski zagotavlja vpliv na arktičnem območju. »Danska pravna legitimnost je danes izjemno močna, kar je v Arktiki redkost,« poudarja Paal Sigurd Hilde iz Norveškega obrambnega inštituta. »Zato Grenlandija že stoletja ni sporno območje.« Grenlandija predstavlja ključni geostrateški vzvod za Dansko. Brez nje bi imel København omejen vpliv zunaj evropske celine. Danska skupaj z Grenlandijo sodeluje v Arktičnem svetu, varnostnih načrtih Nata in globalnih razpravah o podnebnih spremembah. »Grenlandija daje Danski nekaj, kar majhne države redko prejmejo – strateško globino,« po poročanju tujih agencij pravi Michael O'Connor, nekdanji svetovalec Nata za Arktiko. »Zaradi nje Danska ni le upravičenka do varnosti, ampak k njej bistveno pripomore.«

Za Evropsko unijo je Grenlandija postala strateški steber energetske in industrijske varnosti. Posebej je poudarjen potencial redkih kovin, potrebnih za zeleni prehod. Leta 2021 je Evropski svet potrdil, da Grenlandija ni del ozemlja EU in ne spada na enotni trg ter da za razliko od nekaterih najbolj oddaljenih regij EU ni vezana na pravni red EU, ampak je upravičena do finančnega okvira, ki krepi strateško partnerstvo. »Brez dostopa do arktičnih virov ostaja evropska industrijska politika ranljiva,« opozarja Isabelle Fournier, profesorica na Univerzi v Lillu. »Grenlandija je ena redkih realnih alternativ kitajski prevladi v sektorju kritičnih surovin.«

Več iz teme

GrenlandijaSlovenijavojskamisiljaEU
ZADNJE NOVICE
10:22
Novice  |  Slovenija
ARKTIČNA VZDRŽLJIVOST

Uradno: Slovenija na Grenlandijo pošilja dva častnika

Tako je slovenska vlada odločila na dopisni seji.
17. 1. 2026 | 10:22
10:08
Lifestyle  |  Stil
DRUŠTVO TRAFIKA

Razstava, ki poboža dušo tudi največjih nostalgikov (FOTO)

Maribor je te dni v stari trafiki, ki stoji na robu Mestnega parka, dobil novo razstavo.
Marko Pigac17. 1. 2026 | 10:08
09:47
Novice  |  Svet
TURIZEM CVETI

Kitajci povsem navdušeni nad to balkansko državo

Največ turističnih nočitev je sicer odpadlo na državljane Hrvaške, Srbije in Turčije.
17. 1. 2026 | 09:47
09:30
Šport  |  Tekme
SAPORO

Domen Prevc z ogromno prednostjo do nove zmage: »Že na mizi sem vedel, da mi je uspel zelo dober skok«

Žigo Jančarja so diskvalificirali zaradi opreme - imel je dva milimetra previsoke čevlje.
17. 1. 2026 | 09:30
08:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako sem skoraj zastrupila prijateljico – in to z vilicami

Kako je, ko ima prijatelj, s katerim deliš ljubezen do dobre hrane in bi rad, da do zadnjega dne skupaj uživata za obloženo mizo, celiakijo – bolezen, ki ne pozna odpuščanja in bližnjic. Pripoved naše spletne urednice Mateje Delakorda in njene Tamare Pevec Barborič.
17. 1. 2026 | 08:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki