Urejeni domovi so dokaz ljubezni do kraja (FOTO)

V večnamenskem kulturno-turističnem centru so slovesno podelili priznanja letošnjega ocenjevanje domov v Občini Podlehnik.

Ob številnih domačinih, gostih in prijateljih domačega kraja so se z ubranim petjem najprej predstavili ljudski pevci Fantje iz Jurovc pod vodstvom Branka Merca. Njihova pesem je ogrela dvorano in ustvarila prijetno praznično vzdušje. Slovesni uvod je pripadel predsedniku TD Podlehnik Milanu Vidoviču, ki je s svojim delom in prostovoljstvom gonilna sila številnih projektov v občini. S toplimi besedami je izrazil ponos, da tako skrbijo za lepšo podobo kraja. Kot je poudaril, gre za praznik marljivih in srčnih ljudi, ki z ljubeznijo do domačega kraja in občutkom za lepoto skrbijo, da je občina urejena in privlačna za domačine in obiskovalce.

Ohranitev dediščine

Zbrane je nagovoril župan mag. Sebastian Toplak, ki je poudaril pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo ter čestital vsem nagrajencem, ki s predanostjo skrbijo za urejeno in prijazno okolje. Vse zbrane je nagovorila tudi gostja, županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Projekt Ocenjevanje domov in okolice poteka že vrsto let v sklopu vseslovenske akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki jo vodi Turistična zveza Slovenije. TD Podlehnik s projektom spodbuja urejanje domov, kmetij, poslovnih objektov, vrtov, dvorišč in turističnih kotičkov, pa tudi ohranjanje kulturne in arhitekturne dediščine, lepo božično okrasitev in skrb za čisto okolje. Komisija je dva meseca skrbno spremljala in ocenjevala urejenost domačij in okolice.

To je bil praznik marljivih in srčnih ljudi.

Letošnji prejemniki priznanj za najlepše urejene domove, cvetoče vrtove, zelene kotičke in skrbno urejena dvorišča so Franci in Irena Drobnič iz Jablovca, Dušan in Petra Pajnkihar iz Rodnega Vrha, Natalija in Robert Butolen iz Dežnega pri Podlehniku, Vesna in Danilo Brezinšek iz Zakla, Suzana in Damijan Golub iz Stanošine, Lidija Kajzer in Darko Medved iz Strajne ter Ana Bele z Gorce. Priznanje za zgledno urejeno kmetijo in okolico je prejela kmetija Zakelšek – Marija in Marjan Zakelšek iz Zakla –, za najlepše urejeno počitniško hišo pa Štefka in Edi Gajšek iz Zgornjega Gruškovja. Posebno priznanje Pogled skozi objektiv na domači kraj in haloško dediščino pa je prejel Sandi Šprah iz Podlehnika.

Prireditev je potrdila, da urejeni domovi in njihova okolica niso le okras, temveč dokaz srčnosti, truda in ljubezni do domačega kraja. Vsak lepo urejeni dom pripomore k prijaznejši in lepši podobi občine, dviguje kakovost življenja in gradi občutek pripadnosti.

Odraz srčnosti, truda in spoštovanja FOTO: Sandi Šprah