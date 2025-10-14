  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOJA DEŽELA - LEPA IN GOSTOLJUBNA

Urejeni domovi so dokaz ljubezni do kraja (FOTO)

TD Podlehnik spodbuja urejanje domov in okolice.
Vsak lepo urejen dom pripomore k prijaznejši in lepši podobi občine. FOTO: Sandi Šprah

Vsak lepo urejen dom pripomore k prijaznejši in lepši podobi občine. FOTO: Sandi Šprah

Odraz srčnosti, truda in spoštovanja FOTO: Sandi Šprah

Odraz srčnosti, truda in spoštovanja FOTO: Sandi Šprah

Nagrajenci so prejeli zaslužena priznanja. FOTO: Sandi Šprah

Nagrajenci so prejeli zaslužena priznanja. FOTO: Sandi Šprah

Vsak lepo urejen dom pripomore k prijaznejši in lepši podobi občine. FOTO: Sandi Šprah
Odraz srčnosti, truda in spoštovanja FOTO: Sandi Šprah
Nagrajenci so prejeli zaslužena priznanja. FOTO: Sandi Šprah
Zdenka Golub
 14. 10. 2025 | 23:11
2:51
A+A-

V večnamenskem kulturno-turističnem centru so slovesno podelili priznanja letošnjega ocenjevanje domov v Občini Podlehnik.

Ob številnih domačinih, gostih in prijateljih domačega kraja so se z ubranim petjem najprej predstavili ljudski pevci Fantje iz Jurovc pod vodstvom Branka Merca. Njihova pesem je ogrela dvorano in ustvarila prijetno praznično vzdušje. Slovesni uvod je pripadel predsedniku TD Podlehnik Milanu Vidoviču, ki je s svojim delom in prostovoljstvom gonilna sila številnih projektov v občini. S toplimi besedami je izrazil ponos, da tako skrbijo za lepšo podobo kraja. Kot je poudaril, gre za praznik marljivih in srčnih ljudi, ki z ljubeznijo do domačega kraja in občutkom za lepoto skrbijo, da je občina urejena in privlačna za domačine in obiskovalce.

Ohranitev dediščine

Zbrane je nagovoril župan mag. Sebastian Toplak, ki je poudaril pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo ter čestital vsem nagrajencem, ki s predanostjo skrbijo za urejeno in prijazno okolje. Vse zbrane je nagovorila tudi gostja, županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Projekt Ocenjevanje domov in okolice poteka že vrsto let v sklopu vseslovenske akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki jo vodi Turistična zveza Slovenije. TD Podlehnik s projektom spodbuja urejanje domov, kmetij, poslovnih objektov, vrtov, dvorišč in turističnih kotičkov, pa tudi ohranjanje kulturne in arhitekturne dediščine, lepo božično okrasitev in skrb za čisto okolje. Komisija je dva meseca skrbno spremljala in ocenjevala urejenost domačij in okolice.

To je bil praznik marljivih in srčnih ljudi.

Letošnji prejemniki priznanj za najlepše urejene domove, cvetoče vrtove, zelene kotičke in skrbno urejena dvorišča so Franci in Irena Drobnič iz Jablovca, Dušan in Petra Pajnkihar iz Rodnega Vrha, Natalija in Robert Butolen iz Dežnega pri Podlehniku, Vesna in Danilo Brezinšek iz Zakla, Suzana in Damijan Golub iz Stanošine, Lidija Kajzer in Darko Medved iz Strajne ter Ana Bele z Gorce. Priznanje za zgledno urejeno kmetijo in okolico je prejela kmetija Zakelšek – Marija in Marjan Zakelšek iz Zakla –, za najlepše urejeno počitniško hišo pa Štefka in Edi Gajšek iz Zgornjega Gruškovja. Posebno priznanje Pogled skozi objektiv na domači kraj in haloško dediščino pa je prejel Sandi Šprah iz Podlehnika.

Prireditev je potrdila, da urejeni domovi in njihova okolica niso le okras, temveč dokaz srčnosti, truda in ljubezni do domačega kraja. Vsak lepo urejeni dom pripomore k prijaznejši in lepši podobi občine, dviguje kakovost življenja in gradi občutek pripadnosti.

Odraz srčnosti, truda in spoštovanja FOTO: Sandi Šprah
Odraz srčnosti, truda in spoštovanja FOTO: Sandi Šprah

Nagrajenci so prejeli zaslužena priznanja. FOTO: Sandi Šprah
Nagrajenci so prejeli zaslužena priznanja. FOTO: Sandi Šprah

Več iz teme

Podlehnikdomovihišeokolicapriznanja
ZADNJE NOVICE
23:11
Novice  |  Slovenija
MOJA DEŽELA - LEPA IN GOSTOLJUBNA

Urejeni domovi so dokaz ljubezni do kraja (FOTO)

TD Podlehnik spodbuja urejanje domov in okolice.
Zdenka Golub14. 10. 2025 | 23:11
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Mož beseda

O Janiju Predniku.
Aljana Fridauer Primožič14. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Odgovornost

»Ko se sprašujemo, zakaj ni povedala prej, se v resnici sprašujemo, zakaj nam ni mogla zaupati.«
Gordana Stojiljković14. 10. 2025 | 22:25
22:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POROČILO

Skrb vzbujajoče število bakterij je odpornih proti antibiotikom

Svetovna zdravstvena organizacija svari pred bakterijskimi okužbami.
14. 10. 2025 | 22:21
22:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Mladi z vpitjem in glasnim pogovarjanjem ponoči motili prebivalce

Za takšno dejanje je predpisana globa od 83,46 do 208,65 evra.
14. 10. 2025 | 22:01
21:26
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Drama v šovu, jokala tako Viki kot Sandi: »Blage veze nimaš, kaj pomeni ...«

Sandi povedal, da vedno najprej zadovolji sebe.
14. 10. 2025 | 21:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki