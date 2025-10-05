Fides: Urgentni centri se zapirajo, zdravniki odhajajo, ministrica pa se hvali v tujini

Sindikat Fides je na omrežju X objavil ostro sporočilo o razmerah v slovenskem zdravstvu: »Urgentni centri se zapirajo, zdravniki odhajajo, bolniki čakajo. Vsa opozorila prezrta, sistem se sesuva pred očmi vseh, vlada ostaja v ‘paralelnem vesolju’ in ministrica na tujem hvali naš sistem. Kako slabo bo moralo biti, da se bodo končno aktivirali?«

V zadnjih tednih prihajajo vse resnejša opozorila o stanju na urgentnih oddelkih. Najprej so govorili o skorajšnjem zaprtju urgentnega centra v Trbovljah, nato še v Slovenj Gradcu. Odhajajo internisti, primanjkuje družinskih zdravnikov, urgentnih zdravnikov pa je vedno manj. Na nekaterih območjih se odhodi zdravnikov sploh ne uspejo pokrivati, čakalne vrste pa se iz tedna v teden daljšajo.

Urgentni centri so bili mišljeni kot vrata v zdravstveni sistem za vsakogar, a v praksi se je ideja zalomila. Kot piše portal zanima.me, je glavni problem pomanjkanje urgentnih zdravnikov. Njihove naloge so pogosto nejasne, v različnih ustanovah delajo različno, hkrati pa jih je premalo. Zaradi preobremenjenosti in slabega plačila se mnogi temu delu izogibajo, zato največkrat na urgenci pristanejo mladi zdravniki brez izkušenj, ki držijo sistem pokonci pod ogromnim pritiskom.

Zdravstveni domovi svojih regijskih urgenc ne zmorejo več pokrivati, bolnišnični zdravniki so že dolgo na robu zmogljivosti. Namesto rešitev je ministrstvo v primeru Trbovelj poseglo po birokratskem ukrepu in preprosto prepovedalo zaprtje urgentnega centra, kar je zdravniški sindikat Fides in stroko še dodatno razjezilo.

Medtem ko sistem poka po šivih, premier Robert Golob po besedah sindikata »živi v paralelnem vesolju« in nadaljuje svoj spor z zdravniki. Vladnih ukrepov, ki bi naslovili težave, ni, razmere pa se le še slabšajo.